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Питьевой режим в период пандемии

Просмотров:78 Опубликовано: Сегодня, 14:27
Питьевой режим в период пандемии
Фото Tengrinews.kz
В памятках по лечению коронавирусной инфекции, которые публикуются на официальном сайте Министерства здравоохранения Республики Казахстан и дублируются в телефонных чатах, приводятся рекомендации по соблюдению питьевого режима. Естественно, возникают вопросы: сколько воды нужно пить здоровому человеку, что такое "обильное питье", есть ли рекомендации, какую воду пить?

На три важных вопроса отвечают врач-диетолог, научный сотрудник Института проблем питания Казахской академии питания Евгений Бекаев и академик Академии валеологии Республики Казахстан Евгений Пятов.

Питьевая норма для здорового человека – сколько в литрах?

С точки зрения физиологов для человека средней нормой потребления воды является 35 миллилитров на 1 килограмм веса в сутки. Сюда входит вода в первых и вторых блюдах, овощах и фруктах, напитках (чай, кофе, молоко, соки и прочее). Желательно часть напитков заменить на обычную питьевую воду в количестве 0,4-0,7 литра в сутки, выпивая ее в течение всего дня небольшими порциями. Не ждите жажды.

Сколько нужно пить воды при простудах и вирусных заболеваниях?

При повышении температуры тела увеличивается потеря организмом жидкости, происходит обезвоживание, которое усиливает влияние инфекции на организм.

Вода помогает бороться с обезвоживанием, очищать организм от токсинов, регулировать температуру тела и густоту крови.

Количество потребляемой жидкости зависит от того, на сколько поднимается температура тела. В среднем повышение температуры тела на каждый 1°С должно сопровождаться увеличением потребляемой жидкости на 10 миллилитров на 1 килограмм веса. В домашних условиях больному с температурой тела +38…+39 °С потребуется воды из расчета 50-60 миллилитров на 1 килограмм веса в сутки, то есть полстакана или стакан теплой воды в час. Практически это означает, что больной должен постоянно делать небольшой глоток теплой воды с температурой не выше температуры тела. Хорошо, если в рационе также будет теплый чай с полезными травами и плодами, оказывающими противовоспалительное и противомикробное действие.

Какую воду следует пить?

При повышенной температуре нарушается водно-солевой обмен: организм теряет важные элементы – натрий, хлор, кальций, магний, йод. И это способствует развитию других патологических процессов, ведет к нарушению работы сердца, нервной системы, почек.

Для восполнения элементов важно пить не просто очищенную воду "из-под фильтров", а физиологически полноценную природную питьевую воду, идеально сбалансированную по содержанию полезных микро- и макроэлементов и отвечающую критериям физиологической полноценности. Такая вода поможет не только вывести из организма последствия борьбы с вирусом, но и поддержать водно-солевой баланс.

Среди всего многообразия воды Институт проблем питания Казахской академии питания рекомендует использовать природную питьевую воду TURAN. Многочисленными научными исследованиями доказано, что TURAN является физиологически полноценной природной питьевой водой. В воде TURAN содержатся такие важные элементы, как натрий, кальций, магний, фтор и йод. В процессе производства вода сохраняет все свои уникальные природные свойства. Она не только утоляет жажду, но и является полезной для здоровья, и при необходимости поможет вашему организму быстрей справиться с болезнью и вернуться к нормальному ритму жизни.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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leo529 (Посетители) Сегодня, 14:37
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