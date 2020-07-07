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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Летучая мышь размером с человека испугала пользователей Сети

Просмотров:1652 Опубликовано: Сегодня, 15:39
Летучая мышь размером с человека испугала пользователей Сети
Фото : Twitter / AlexJoestar622
Летучей мышью оказался гривастый ацеродон — крупное млекопитающее семейства крылановых.

В соцсетях активно распространяют фото летучей мыши, размером почти с человека, передает zakon.kz.

Алекс Джостар в "Твиттере" jопубликовал снимками, которые стали вирусными, набрав почти 270 тыс. лайков, пишет life.ru.

Алекс и раньше рассказывал, что на Филиппинах живут огромные летучие мыши.

Фото огромной летучей породило шутки насчет того, что она могла появиться в результате укуса "радиоактивного человека".

Естественно, большинство комментаторов испугались таким размерам.

Летучей мышью оказался гривастый ацеродон — крупное млекопитающее семейства крылановых. Размах его крыльев достигает 1,7 метра. Несмотря на размеры, ацедрон имеет довольно кроткий и нежный нрав, питается фруктами и обитает действительно только на Филиппинах.

Гривастый ацеродон находится под угрозой исчезновения — на животных охотятся браконьеры, а многие места их обитания были уничтожены людьми.

Летучая мышь размером с человека испугала пользователей Сети


Летучая мышь размером с человека испугала пользователей Сети


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 2 )

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  • Neo_85
 Лия (Посетители) Сегодня, 19:46
Это уже летучая собака, а не мышь)))
 
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  • Лия
 Neo_85 (Посетители) Сегодня, 19:10
Представляю я выхожу такая я с подъезда, а там такая бандура весит. У меня бы на месте случился инфаркт
 
 

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