Летучая мышь размером с человека испугала пользователей Сети

Летучей мышью оказался гривастый ацеродон — крупное млекопитающее семейства крылановых.В соцсетях активно распространяют фото летучей мыши, размером почти с человека, передает zakon.kz.Алекс Джостар в "Твиттере" jопубликовал снимками, которые стали вирусными, набрав почти 270 тыс. лайков, пишет life.ru.Алекс и раньше рассказывал, что на Филиппинах живут огромные летучие мыши.Фото огромной летучей породило шутки насчет того, что она могла появиться в результате укуса "радиоактивного человека".Естественно, большинство комментаторов испугались таким размерам.Летучей мышью оказался гривастый ацеродон — крупное млекопитающее семейства крылановых. Размах его крыльев достигает 1,7 метра. Несмотря на размеры, ацедрон имеет довольно кроткий и нежный нрав, питается фруктами и обитает действительно только на Филиппинах.Гривастый ацеродон находится под угрозой исчезновения — на животных охотятся браконьеры, а многие места их обитания были уничтожены людьми.