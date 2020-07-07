Россия выделила более $2 миллионов Казахстану для борьбы с COVID-19

На деньги, выделенные из резерва правительства РФ, закупят и доставят в Казахстан лекарства и медицинские изделия.



Правительство России выделило МЧС РФ более 150 миллионов рублей, или 2,079 миллиона долларов, в качестве гуманитарной помощи Казахстану на борьбу с новой коронавирусной инфекцией. Распоряжение за номером "1725-р" опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.



"В целях оказания в июле 2020 года срочной гуманитарной помощи населению Республики Казахстан в борьбе с новой коронавирусной инфекцией: выделить МЧС России в 2020 году из резервного фонда правительства РФ бюджетные ассигнования в размере 150 миллионов рублей",- говорится в распоряжении, подписанном премьер-министром страны Михаилом Мишустиным.



Средства пойдут на оплату расходов по закупке лекарственных средств, средств индивидуальной защиты и медицинских изделий.



Выделены средства на оплату расходов по доставке указанных медикаментов и изделий в Республику Казахстан.



Министерству по ЧС России поручено закупить и доставить лекарства, средства индивидуальной защиты, медицинские изделия в Казахстан. А также проконтролировать целевое расходование выделенных средств и предоставить соответствующий доклад до 1 февраля 2021 года.



Министерство иностранных дел окажет содействие в доставке и передаче гуманитарной помощи.



Ранее сообщалось, что в Казахстан из Москвы прибыла делегация из 32 ведущих специалистов во главе с заместителем министра здравоохранения России Олегом Гридневым. Российские медики будут работать в Нур-Султане и особо нуждающихся регионах.



В их числе инфекционисты, реаниматологи, анестезиологи-реаниматологи, эпидемиологи, пульмонологи.



Бригады российских специалистов будут распределены в медицинских организациях Нур-Султана, также будут направлены в особо нуждающиеся регионы.