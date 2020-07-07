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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Россия выделила более $2 миллионов Казахстану для борьбы с COVID-19

Просмотров:845 Опубликовано: Сегодня, 17:57
Россия выделила более $2 миллионов Казахстану для борьбы с COVID-19
© Sputnik / Владислав Воднев
На деньги, выделенные из резерва правительства РФ, закупят и доставят в Казахстан лекарства и медицинские изделия.

Правительство России выделило МЧС РФ более 150 миллионов рублей, или 2,079 миллиона долларов, в качестве гуманитарной помощи Казахстану на борьбу с новой коронавирусной инфекцией. Распоряжение за номером "1725-р" опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"В целях оказания в июле 2020 года срочной гуманитарной помощи населению Республики Казахстан в борьбе с новой коронавирусной инфекцией: выделить МЧС России в 2020 году из резервного фонда правительства РФ бюджетные ассигнования в размере 150 миллионов рублей",- говорится в распоряжении, подписанном премьер-министром страны Михаилом Мишустиным.

Средства пойдут на оплату расходов по закупке лекарственных средств, средств индивидуальной защиты и медицинских изделий.

Выделены средства на оплату расходов по доставке указанных медикаментов и изделий в Республику Казахстан.

Министерству по ЧС России поручено закупить и доставить лекарства, средства индивидуальной защиты, медицинские изделия в Казахстан. А также проконтролировать целевое расходование выделенных средств и предоставить соответствующий доклад до 1 февраля 2021 года.

Министерство иностранных дел окажет содействие в доставке и передаче гуманитарной помощи.

Ранее сообщалось, что в Казахстан из Москвы прибыла делегация из 32 ведущих специалистов во главе с заместителем министра здравоохранения России Олегом Гридневым. Российские медики будут работать в Нур-Султане и особо нуждающихся регионах.

В их числе инфекционисты, реаниматологи, анестезиологи-реаниматологи, эпидемиологи, пульмонологи.

Бригады российских специалистов будут распределены в медицинских организациях Нур-Султана, также будут направлены в особо нуждающиеся регионы.


Источник: sputniknews.kz
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Комментарии ( 7 )

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  • Pipito_200
  • babe
  • alixah
 aalleennaa69 (Посетители) Сегодня, 20:29
Попрошайки , у самих ума нет ни на что только купи- продай , гуманитарную помощь будем тоже в аптеках продавать
 
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 Ну Ну (Посетители) Сегодня, 20:00
Байгус болган елим ай. Жан ашитын биликте азаматтар жок, тойымсыздар жиналган. Хоть бы только лекарствами дали бы, а то осядет в карманах ненасытных
 
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 Абвгд (Посетители) Сегодня, 19:47
Интересно, сколько из этой суммы дойдёт реально?
 
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Лия (Посетители) Сегодня, 19:36
kz1990, .....по последним данным, в июне от пневмонии скончались 628 казахстанцев. С начала года умерло от пневмонии 1772 человека. Это не считая смертность от короны. Ссылка Тенгриньюс
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/28-tyisyach-pnevmoniey-pochti-50-tyisyach-
koronavirusom-407441/
 
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 Лия (Посетители) Сегодня, 19:09
Как это по-нашему - в честь юбиляра салюты сверкают, памятники блястят, а лекарств в больницах нет, врачи просят скинутся на ИВЛ.
 
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Neo_85 (Посетители) Сегодня, 19:08
А что наши дела так плохи по сравнению с другими странами? Короновирус у нас бушует больше всех что-ли.
 
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 kz1990 (Посетители) Сегодня, 18:42
Ну началось,бабки потратили на салюты а теперь нам Россия денег даёт,дожились. stena
В какую страну еще пойдем унижаться подайте нам иди.... на лечение короны денег!
США присылали гуманитарную помощь,Китай давали,теперь Россия!
 
 

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