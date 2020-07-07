Акан Сатаев стал президентом "Казахфильма"

Акан Сатаев назначен президентом АО "Казахфильм", передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на Министерство культуры и спорта Казахстана.Акан Сатаев - казахстанский кинорежиссер, сценарист и продюсер, заслуженный деятель Казахстана, лауреат Государственной премии Республики Казахстан. Один из самых кассовых режиссеров страны.Окончил факультет кино и телевидения Казахской национальной академии искусств имени Жургенова. Как актер снялся в двух художественных фильмах.В 2003 году основал компанию Sataifilm, которая в 2007 году представила на суд зрителей дебютный фильм Сатаева - криминальную драму "Рэкетир". Второй работой стал шестисерийный телесериал "Братья". Он также является режиссером таких картин, как "Заблудившийся", "Районы", "Томирис", "Жаужурек мын бала", "Бизнесмены", "Дорога к матери", "Путь Лидера. Астана".В 2014 году ему была присуждена Национальная премия "Народный фаворит" как лучшему представителю киноиндустрии.В 2016 году Акан Сатаев основал фонд "Кинематографический фонд Астаны", целью которого является поддержка молодых режиссеров.Ранее должность президента "Казахфильма" занимал продюсер Арман Асенов.