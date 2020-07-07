Акан Сатаев стал президентом "Казахфильма"

Акан Сатаев назначен президентом АО "Казахфильм", передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на Министерство культуры и спорта Казахстана.
Акан Сатаев - казахстанский кинорежиссер, сценарист и продюсер, заслуженный деятель Казахстана, лауреат Государственной премии Республики Казахстан. Один из самых кассовых режиссеров страны.
Окончил факультет кино и телевидения Казахской национальной академии искусств имени Жургенова. Как актер снялся в двух художественных фильмах.
В 2003 году основал компанию Sataifilm, которая в 2007 году представила на суд зрителей дебютный фильм Сатаева - криминальную драму "Рэкетир". Второй работой стал шестисерийный телесериал "Братья". Он также является режиссером таких картин, как "Заблудившийся", "Районы", "Томирис", "Жаужурек мын бала", "Бизнесмены", "Дорога к матери", "Путь Лидера. Астана".
В 2014 году ему была присуждена Национальная премия "Народный фаворит" как лучшему представителю киноиндустрии.
В 2016 году Акан Сатаев основал фонд "Кинематографический фонд Астаны", целью которого является поддержка молодых режиссеров.
Ранее должность президента "Казахфильма" занимал продюсер Арман Асенов.
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