Ещё несколько поездов отменят в Казахстане с 8 июля

Добраться по железной дороге будет невозможно до Атырау.



В компании "Пассажирские перевозки" сообщили о временной отмене курсирования нескольких пассажирских поездов, передает Today.kz.



В соответствии с решением госкомиссии, постановлением главного государственного санврача и на основании письма Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК с 8 июля и до отмены данного решения приостанавливается прибытие и отправление пассажирских поездов и беспересадочных вагонов со станции Атырау.



В частности, не будут ходить поезда:



- №41/42 "Атырау - Алматы-1" отправлением из Атырау с 9 июля, прибытием/отправлением из Алматы-1 с 11 июля;



- №313/314 "Атырау - Мангистау" отправлением из Атырау с 8 июля, прибытием/отправлением из Мангистау с 9 июля;



- №692/691 "Актобе - Атырау" отправлением из Актобе с 7 июля, прибытием/отправлением из Атырау с 8 июля;



- беспересадочные вагоны "Алматы-2 - Кульсары", курсирующие в составах пассажирских поездов №77/78 "Алматы-2 - Мангистау" и № 313/314 "Атырау-Мангистау".



"Пассажиры, ранее купившие билеты на указанные поезда, могут оформить возврат проездных документов и получить денежные средства в полном объеме без удержаний. Всю справочную информацию по графику движения пассажирских поездов можно узнавать по номеру 105. Национальный перевозчик просит пассажиров отнестись с пониманием к принимаемым мерам и соблюдать санитарно-эпидемиологические требования в период распространения коронавирусной пандемии", - сообщили в пресс-службе АО "Пассажирские перевозки".



Ранее посадку и высадку пассажиров ограничили на станции Кульсары.



Также сообщалось о том, что с 5 июля приостанавливается движение нескольких пассажирских составов дальнего следования и пригородных поездов.