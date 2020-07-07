Ещё несколько поездов отменят в Казахстане с 8 июля

Добраться по железной дороге будет невозможно до Атырау.
В компании "Пассажирские перевозки" сообщили о временной отмене курсирования нескольких пассажирских поездов, передает Today.kz.
В соответствии с решением госкомиссии, постановлением главного государственного санврача и на основании письма Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК с 8 июля и до отмены данного решения приостанавливается прибытие и отправление пассажирских поездов и беспересадочных вагонов со станции Атырау.
В частности, не будут ходить поезда:
- №41/42 "Атырау - Алматы-1" отправлением из Атырау с 9 июля, прибытием/отправлением из Алматы-1 с 11 июля;
- №313/314 "Атырау - Мангистау" отправлением из Атырау с 8 июля, прибытием/отправлением из Мангистау с 9 июля;
- №692/691 "Актобе - Атырау" отправлением из Актобе с 7 июля, прибытием/отправлением из Атырау с 8 июля;
- беспересадочные вагоны "Алматы-2 - Кульсары", курсирующие в составах пассажирских поездов №77/78 "Алматы-2 - Мангистау" и № 313/314 "Атырау-Мангистау".
"Пассажиры, ранее купившие билеты на указанные поезда, могут оформить возврат проездных документов и получить денежные средства в полном объеме без удержаний. Всю справочную информацию по графику движения пассажирских поездов можно узнавать по номеру 105. Национальный перевозчик просит пассажиров отнестись с пониманием к принимаемым мерам и соблюдать санитарно-эпидемиологические требования в период распространения коронавирусной пандемии", - сообщили в пресс-службе АО "Пассажирские перевозки".
Ранее посадку и высадку пассажиров ограничили на станции Кульсары.
Также сообщалось о том, что с 5 июля приостанавливается движение нескольких пассажирских составов дальнего следования и пригородных поездов.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.