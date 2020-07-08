За что могут оштрафовать казахстанцев в период пандемии COVID-19

Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий по предупреждению возникновения угрозы распространения коронавирусной инфекции, утвержденные недавно Минздравом, в частности, предусматривают штрафы за их несоблюдение, передает zakon.kz.
Итак, вас могут оштрафовать за:
- отсутствие установок (приборов) для контроля температуры тела работников, посетителей на входе; - отсутствие санитайзеров с кожным антисептиком у входа, в холлах, у входа в лифты, санитарные узлы; - отсутствие дезинфицирующих, моющих и антисептических средств; - отсутствие средств личной гигиены (жидкое мыло, антисептики) в санитарных узлах; - отсутствие антисептиков на рабочих местах; - отсутствие журналов мониторинга с отметками выхода сотрудников на работу, причинами отсутствия; - отсутствие разметки мест на полу или ограничительных стоек для соблюдения социальной дистанции в местах наибольшего скопления людей; - отсутствие бактерицидных ламп или рецеркуляторов. - за несвоевременную смену защитных масок и перчаток (маски меняются каждые 2 часа, перчатки в случае повреждения). - за несоблюдение в продовольственных магазинах (рынках) расстояния не менее 1 метра между посетителем (клиентом) и работником; - за прием без предварительной записи в местах оказания услуг иработ; - за несоблюдение дистанции 1 м между столами в пунктах общественного питания; - за несоблюдение расстояния между рабочими местами не менее 2 м на объектах сферы обслуживания; - за размещение в одном помещении сотрудников ближе чем 1 м друг к другу; - за неисправность вентиляционных систем и систем кондиционирования воздуха с обеспечением соблюдения режима проветривания в торговых центрах; - во время зрелищных мероприятий превышение заполнения 50% проектной мощности в помещении; -наполнение залов группами осуществляется более 50% от проектной мощности; - отсутствие у водителей и кондукторов общественного транспорта, включая служебный транспорт, антисептиков для обработки рук и средств защиты (маски и перчатки);
За что могут оштрафовать граждан:
- отсутствие маски в закрытых помещениях и в общественном транспорте; - не соблюдение дистанции 1 м в общественных местах; - передвижение (перемещение) на открытом воздухе группами более 3 человек или с нарушением иных требований.
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