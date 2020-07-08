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За что могут оштрафовать казахстанцев в период пандемии COVID-19

Просмотров:1176 Опубликовано: Сегодня, 12:15
За что могут оштрафовать казахстанцев в период пандемии COVID-19
Фото: twitter.com
Штрафы предусмотрены ст. 425 КОАП.

Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий по предупреждению возникновения угрозы распространения коронавирусной инфекции, утвержденные недавно Минздравом, в частности, предусматривают штрафы за их несоблюдение, передает zakon.kz.

Итак, вас могут оштрафовать за:

- отсутствие установок (приборов) для контроля температуры тела работников, посетителей на входе;
- отсутствие санитайзеров с кожным антисептиком у входа, в холлах, у входа в лифты, санитарные узлы;
- отсутствие дезинфицирующих, моющих и антисептических средств;
- отсутствие средств личной гигиены (жидкое мыло, антисептики) в санитарных узлах;
- отсутствие антисептиков на рабочих местах;
- отсутствие журналов мониторинга с отметками выхода сотрудников на работу, причинами отсутствия;
- отсутствие разметки мест на полу или ограничительных стоек для соблюдения социальной дистанции в местах наибольшего скопления людей;
- отсутствие бактерицидных ламп или рецеркуляторов.
- за несвоевременную смену защитных масок и перчаток (маски меняются каждые 2 часа, перчатки в случае повреждения).
- за несоблюдение в продовольственных магазинах (рынках) расстояния не менее 1 метра между посетителем (клиентом) и работником;
- за прием без предварительной записи в местах оказания услуг иработ;
- за несоблюдение дистанции 1 м между столами в пунктах общественного питания;
- за несоблюдение расстояния между рабочими местами не менее 2 м на объектах сферы обслуживания;
- за размещение в одном помещении сотрудников ближе чем 1 м друг к другу;
- за неисправность вентиляционных систем и систем кондиционирования воздуха с обеспечением соблюдения режима проветривания в торговых центрах;
- во время зрелищных мероприятий превышение заполнения 50% проектной мощности в помещении;
-наполнение залов группами осуществляется более 50% от проектной мощности;
- отсутствие у водителей и кондукторов общественного транспорта, включая служебный транспорт, антисептиков для обработки рук и средств защиты (маски и перчатки);

За что могут оштрафовать граждан:

- отсутствие маски в закрытых помещениях и в общественном транспорте;
- не соблюдение дистанции 1 м в общественных местах;
- передвижение (перемещение) на открытом воздухе группами более 3 человек или с нарушением иных требований.

Какие штрафы грозят согласно ст. 425 КОАП:

Физическим лицам - 30 МРП (83 340 тг)

Субъектам предпринимательства:

малого - 230 МРП (638 940 тг)
среднего - 310 МРП (861 180 тг)
крупного - 1 600 МРП (4 444 800 тг)

Ранее сообщалось, что министр здравоохранения РК подписал приказ от 5 июля 2020 «О некоторых вопросах организации и проведения санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий».


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 1 )

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Neo_85 (Посетители) Сегодня, 14:01
Может быть штрафы заставят людей ходить в масках с атидайзерами. Я за. Если не понимают по-хорошему. Чтоб не подвергали людей опасности.
 
 

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