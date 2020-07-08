Какие лекарства нельзя принимать при лечении коронавируса на дому

Врачи просят не использовать антибиотики, антикоагулянты и гормоны.



Об оказании медицинской помощи пациентам с КВИ на амбулаторном уровне рассказала доктор медицинских наук Раушан Карабаева, передает BaigeNews.kz.



Малосимптомные формы КВИ не требуют назначения противовирусных, антибактериальных, антитромботических препаратов, поясняют врачи.



"Такие пациенты должны лечиться лечебноохранительным режимом, сбалансированным питанием с повышенным содержанием белка. Им прописано обильное дробное питье, витамины С, D, при повышении температуры – жаропонижающие препараты, такие как парацетамол и ибупрофен", – рассказала Раушан Карабаева.



При назначении больших доз витамина С необходимо помнить о возможном обострении заболевания почек, в частности мочекаменной болезни.



"Если температура выше 38 градусов, выраженные симптомы интоксикации, такие как боли в мышцах, выраженная слабость, головная боль, появился кашель или боли в грудной клетке, то следует обратиться к врачу и исключить развитие пневмонии. Для этого проводится рентгенологическое исследование органов грудной клетки или компьютерная томография", – рекомендуют врачи.



В настоящее время при лечении КВИ применяются следующие лекарственные средства: лапинавир, ритонавир, ремдесивир, фавипиравир и гидроксихлорохин. Однако назначение этих препаратов влечет за собой определенные риски, поскольку они обладают рядом побочных эффектов, таких как кардиотоксичность и гепатотоксичность.



"В связи с этим пациентам с бессимптомными и малосимптомными фрмами КВИ нет необходимости применять эти препараты, они должны назначаться только врачами и в стационарных условиях. Коронавирусная пневмония, это пневмония вирусной этиологии, при которой антибактериальные препараты не должны использоваться стартово. На сегодня мы видим, что многие пациенты, которые лечатся на дому, применяют большое количество разных групп антибиотиков. Это может навредить", – предупредила Раушан Карабаева.



Антибиотики подавляют рост нормальной миклофлоры кишечника, которая ответственна за формирование иммунного ответа. Соответственно иммунитет пациента еще больше снижается.



"Бесконтрольный прием антибактериальных средств ведет в возникновению резистентности микроорганизмов к антибактериальным препаратам. Это очень серьезная, глобальная проблема. Впоследствии антибактериальные препараты могут не помочь нашему пациенту ввиду нечувствительности к антибиотикам. Сегодня мы видим прием в большом количестве антибиотиков резервного ряда, которые используются для лечения госпитальных инфекций, это усугубляет проблемы пациента", – сообщила Раушан Карабаева.



Следующей проблемой самолечения является прием серьезного класса лекарственных препаратов, таких как системные кортикостероиды или гормоны. Это влечет за собой определенные серьезные проблемы для жизни и здоровья пациента. Эти препараты применяются при тяжелых формах пневмонии КВИ и только в стационарных условиях. Впоследствии могут возникнуть желудочно-кишечное кровотечение, аритмия и дисфункция эндокринных желез.



Пациенты используют на дому антикоагулянты. Это также небезопасно, предупреждают медики.



"Для КВИ характерно развитие тромбоза и назначение антитромботических препаратов вполне обосновано, но такая терапия должна проводиться под жестким лабораторным контролем свертывающей системы крови и в стационарных условиях. Особенно опасно бесконтрольное использование антикоагулянтов для пациентов с высоким артериальным давлением, у пациентов с высоким риском падения, со сниженной функцией почек", – рассказала Раушан Карабаева.