Почему казахстанцам сложно пройти КТ лёгких бесплатно, пояснили в ФСМС

На сегодня у фонда социального медицинского страхования около 140 поставщиков по КТ и около 100 поставщиков по услугам МРТ. Фонд финансирует консультативно-диагностические услуги по утвержденным тарифам, куда входят услуги КТ и МРТ, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу ФСМС.
Больше всего поставщиков КТ наблюдается в Нур-Султане, Алматы, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Алматинской областях, поставщиков МРТ — в Алматы, Шымкенте, Нур-Султане, Жамбылской, Туркестанской и Восточно-Казахстанской областях.
В ФСМС отметили, что из-за роста заболеваемости наблюдается нехватка КТ-аппаратов. При этом частные клиники существенно повысили расценки на компьютерную томографию легких. Соответственно, объемы оказания данной услуги в рамках ОСМС снизились, так как поставщики заинтересованы в предоставлении их на платной основе.
«Действительно, в регионах наблюдаются проблемы с инфраструктурными возможностями. Эти вопросы не в компетенции фонда, но мы понимаем, что ввиду дороговизны оборудования аппараты компьютерной томографии размещаются преимущественно в центральных городах. Гражданам также врачи предлагают альтернативу — рентген-исследование, которое более доступно в регионах», — прокомментировали в фонде социального медицинского страхования.
В фонде уточнили, что услуги компьютерной томографии оказываются застрахованным пациентам на амбулаторном уровне в рамках системы ОСМС бесплатно. Для этого им нужно при наличии соответствующих симптомов обратиться в поликлинику по месту прикрепления. Участковый врач при выявлении показаний выдаст направление на бесплатную услугу КТ. В таком случае она будет проходить через ОСМС и оплачиваться фондом.
По итогам первого квартала количество оказанных услуг КТ и МРТ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось в пять раз, а объемы финансирования — в семь раз (с 269 млн тенге до 2 млрд тенге).
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