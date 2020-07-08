«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 08 Июля
+33...+30
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 409.19 KZT
  • €1 = 461.24 KZT
  • 1 RUB = 5.67 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Ситуация с коронавирусом не повлияет на работу месторождения Тенгиз - аким области

Просмотров:263 Опубликовано: Сегодня, 14:40
Ситуация с коронавирусом не повлияет на работу месторождения Тенгиз - аким области
ФОТО AZH.KZ
За несколько месяцев там выявлено более 2 тыс. случаев заражения COVID-19.

Ситуация с коронавирусом не повлияет на работу месторождения Тенгиз, заверил аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов.

«Сказать, что на Тенгизе вспышка – это, наверное, неправильно. На самом деле это длительный процесс, который с апреля выявил заболевания на Тенгизе, особенность месторождения – большое количество людей, которые живут в вахтовых общежитиях, больших и маленьких, тут не одна компания, а много компаний подрядных работают на Тенгизе по договорам с ТШО. Большая работа проведена. В общем число заболевших превышает 2 тысячи, если не ошибаюсь, 2 074 зарегистрировано», - сказал Досмухамбетов на брифинге в среду.

По его словам, «каких-то опасений, что это скажется кардинальным образом на работе месторождения Тенгиз и деятельности ТШО, нет».

«Мы делим Тенгиз на два основных направления. Первое: производство нефти и газа, здесь никаких изменений нет в планах, ТШО обеспечивает безопасность производства. И (второе – V) проведение основных работ по проекту будущего расширения – строительство больших крупных объектов: завод третьего поколения и другие объекты, основные работы идут, пока ТШО об изменении планов по срокам завершения этого проекта не представлял. В какой-то мере это может повлиять, но надеемся, что ТШО сможет предпринять все необходимые усилия с поддержкой правительства и нас, чтобы обеспечить выполнение работ. Никаких планов по снижению добычи нет, за исключением, если будут договоренности в рамках соглашения ОПЕК», - сказал Досмухамбетов.


Источник: vlast.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика