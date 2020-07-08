Ситуация с коронавирусом не повлияет на работу месторождения Тенгиз - аким области

За несколько месяцев там выявлено более 2 тыс. случаев заражения COVID-19.
Ситуация с коронавирусом не повлияет на работу месторождения Тенгиз, заверил аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов.
«Сказать, что на Тенгизе вспышка – это, наверное, неправильно. На самом деле это длительный процесс, который с апреля выявил заболевания на Тенгизе, особенность месторождения – большое количество людей, которые живут в вахтовых общежитиях, больших и маленьких, тут не одна компания, а много компаний подрядных работают на Тенгизе по договорам с ТШО. Большая работа проведена. В общем число заболевших превышает 2 тысячи, если не ошибаюсь, 2 074 зарегистрировано», - сказал Досмухамбетов на брифинге в среду.
По его словам, «каких-то опасений, что это скажется кардинальным образом на работе месторождения Тенгиз и деятельности ТШО, нет».
«Мы делим Тенгиз на два основных направления. Первое: производство нефти и газа, здесь никаких изменений нет в планах, ТШО обеспечивает безопасность производства. И (второе – V) проведение основных работ по проекту будущего расширения – строительство больших крупных объектов: завод третьего поколения и другие объекты, основные работы идут, пока ТШО об изменении планов по срокам завершения этого проекта не представлял. В какой-то мере это может повлиять, но надеемся, что ТШО сможет предпринять все необходимые усилия с поддержкой правительства и нас, чтобы обеспечить выполнение работ. Никаких планов по снижению добычи нет, за исключением, если будут договоренности в рамках соглашения ОПЕК», - сказал Досмухамбетов.
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