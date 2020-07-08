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Медиков из России могут привлечь для работы в Атырау

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 16:00
Медиков из России могут привлечь для работы в Атырау
© REUTERS / YVES HERMAN
Дефицит медицинских кадров в Атырауской области составляет порядка 300 специалистов. Как власти намерены решить этот вопрос, рассказал аким региона

НУР-СУЛТАН, 8 июл — Sputnik. В Атырау наблюдается дефицит медицинских кадров. Об этом на брифинге сообщил аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов.

По его словам, в регионе не хватает 278 специалистов, в том числе врачей общей практики, анестезиологов-реаниматологов, акушеров-гинекологов, инфекционистов и эпидемиологов.

"В данном направлении проводится определенная работа. В частности, мы рассматриваем вопрос привлечения специалистов из России в Атырау. Кроме того, в этом году ожидается прибытие в регион молодых специалистов", - отметил Махамбет Досмухамбетов.
Он также рассказал, как в регионе решается вопрос с лекарственным обеспечением.

"Вчера в область оперативно были доставлены 430 видов лекарств на сумму 220 миллионов тенге. Среди них имеется наиболее востребованные антибиотики на сегодняшний день, такие как азитромицин, цефазолин, цефтриаксон, жаропонижающие средства и витамины. Партия этих препаратов обеспечивает потребности населения области", - пояснил аким.

Лекарства розданы не только городским аптекам, но и районным, уточнил он.

В конце недели будут поставлены лекарственные препараты в таком же объеме, в регионе имеются определенные запасы необходимых препаратов.




Источник: sputniknews.kz
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