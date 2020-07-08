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Родители смогут находиться в больнице с ребёнком в возрасте до пяти лет

Просмотров:384 Опубликовано: Сегодня, 16:47
Родители смогут находиться в больнице с ребёнком в возрасте до пяти лет
Фото: artiok.ru
До настоящего времени родители могли находиться с детьми в возрасте только до трех лет.

Родители или законные представители теперь смогут находиться в стационаре с ребенком до 5 лет. Это предусматривает новый Кодекс "О здоровье народа и системе здравоохранения", который подписал глава государства, передает zakon.kz.

До настоящего времени родители могли находиться с детьми в возрасте только до трех лет.

Также в Кодексе говорится, что каждый ребенок имеет право на:

- пользование современными и эффективными услугами системы здравоохранения и средствами лечения болезней и восстановления здоровья;
- образование в области охраны здоровья;
- профилактические медицинские осмотры и динамическое наблюдение, лечение, лекарственное обеспечение, оздоровление и вакцинацию;
- оказание медицинской помощи в период оздоровления и организованного отдыха в порядке, определяемом уполномоченным органом;
- санитарно-гигиеническое просвещение, обучение и труд в условиях, соответствующих его физиологическим особенностям и состоянию здоровья и исключающих воздействие на него неблагоприятных факторов;
- получение медицинской документации о состоянии здоровья на бесплатной основе по месту прикрепления при поступлении на учебу и трудоустройстве;
- получение информации о состоянии здоровья в доступной для него форме;
- получение информации в доступной форме о здоровом образе жизни и правильном питании, о вреде курения, употребления психоактивных веществ;
- получение в доступной форме информации об охране репродуктивного здоровья;
- получение паллиативной медицинской помощи.

При этом несовершеннолетние в возрасте шестнадцати лет и старше имеют право на информированное согласие или отказ на оказание профилактической, консультативно-диагностической помощи, за исключением хирургических вмешательств, искусственного прерывания беременности, которые производятся с согласия их родителей или законных представителей.
При лечении детей в условиях стационара в возрасте до пяти лет, а также больных детей старшего возраста, нуждающихся по заключению врачей в дополнительном уходе, матери (отцу) или иному лицу, непосредственно осуществляющему уход за ребенком, предоставляется возможность находиться с ним в медицинской организации и выдается лист или справка о временной нетрудоспособности.

При этом кормящая мать ребенка до одного года жизни обеспечивается бесплатным питанием в медицинской организации на весь период пребывания по уходу за ребенком.
При лечении в амбулаторных и стационарозамещающих условиях детей в возрасте до пяти лет, а также больных детей старшего возраста, нуждающихся по заключению врачей в дополнительном уходе, матери (отцу) или иному лицу, непосредственно осуществляющему уход за ребенком, предоставляется возможность находиться с ним с выдачей листа или справки о временной нетрудоспособности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Дети школьного возраста в период получения в стационарных условиях специализированной медицинской помощи, медицинской реабилитации, а также паллиативной медицинской помощи имеют право на непрерывное образование в порядке, определенном уполномоченным органом совместно с уполномоченным органом в области образования.
Организации здравоохранения, оказывающие медицинскую помощь детям, создают условия для игр, отдыха и проведения воспитательной работы.

Дети с ограниченными возможностями, зараженные ВИЧ-инфекцией, имеют право на получение бесплатной медико-педагогической коррекционной поддержки в организациях образования, здравоохранения в соответствии с законодательством РК.

Дети, зараженные ВИЧ-инфекцией, имеют право на пребывание в домах ребенка и иных организациях здравоохранения и образования.

Дети, рожденные от матерей, зараженных ВИЧ-инфекцией, имеют право на получение бесплатных адаптированных молочных смесей в соответствии с установленными нормами питания.

Перечень медицинских противопоказаний к помещению детей в дом ребенка и организации образования, организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, утверждается уполномоченным органом.

Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, до достижения ими возраста трёх лет включительно могут содержаться в государственных медицинских организациях в порядке, установленном уполномоченным органом.

Вместе с тем Кодекс предусматривает ориентацию системы здравоохранения на профилактику заболеваний, что должно привести к раннему выявлению заболеваний и профилактики неинфекционных заболеваний среди детей.

Также говорится о вовлечении родителей и педагогов в охрану здоровья воспитанников и школьников с проведением образовательных и разъяснительных мероприятий с родителями и педагогами.

Стоит отметить, что в прежнем Кодексе не было нормы о вовлечении родителей и педагогов в охрану здоровья воспитанников и школьников.


Источник: zakon.kz
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