«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 08 Июля
+33...+30
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 409.98 KZT
  • €1 = 462.21 KZT
  • 1 RUB = 5.75 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Более 191 млрд тенге выделено на борьбу с COVID-19

Просмотров:538 Опубликовано: Сегодня, 17:38
Более 191 млрд тенге выделено на борьбу с COVID-19
Фото: https://ehonews.kz
Данные средства имеют строгое целевое направление.

Более 191 млрд тенге выделено на борьбу с пандемией коронавируса в Казахстане, сообщил на брифинге в СЦК и.о. министра финансов Берик Шолпанкулов, передает корреспондент zakon.kz.

На текущую дату на борьбу с пандемией из республиканского бюджета выделено 191,9 млрд тенге. Из них в рамках уточнения бюджета 125 млрд тенге, из резерва правительства 66,9 млрд тенге, — сообщил Шолпанкулов.
По его словам, данные средства имеют строгое целевое направление и контролируются с момента проведения госзакупок и до перечисления денежных средств до конечного покупателя.

Конечно же, еще есть контроль Министерства здравоохранения , которые через комитет контроля качества медицинских услуг осуществляют мониторинг, как предоставляются услуги по медицине, — уточнил и.о. министра.
Из общей сумму выделенных средств, как озвучили в ходе брифинга, на проведение противоэпидемиологических мероприятий предусмотрено 125 млрд тенге, в том числе доплаты медработников, на строительство инфекционных больниц и другие мероприятия.

Из резерва правительства из республиканского бюджета для борьбы с КВИ выделены средства в сумму 66 млрд 957 млн тенге. Из них в Министерство здравоохранения 46 млрд 587 млн тенге.

Дополнительно 575 млрд тенге средства направлены на поддержку граждан и экономики, а также реализации поручения главы государства, среди которых в том числе на завершение проблемных объектов долевого строительства в Нур-Султане и другие приоритетные задачи, — заключил Шолпанкулов.


Источник: zakon.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Юрий Спассков
 non_alcoholic (Посетители) Сегодня, 21:13
Там по 10 000 на человека получается, можно мне их наликом получить, я сам себя лечу , больнички не пользуюсь? И у правительства голова за меня болеть не будет. Все счастливы.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Pavelmwest
  • kz1990
 Guz (Посетители) Сегодня, 17:45
После того как я прочитал,что деньги пойдут на строительство больниц (и ДРУГИЕ мероприятия) понял куда они пойдут и очень жаль,что я в этом не могу поучаствовать........
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика