Более 191 млрд тенге выделено на борьбу с COVID-19

Данные средства имеют строгое целевое направление.
Более 191 млрд тенге выделено на борьбу с пандемией коронавируса в Казахстане, сообщил на брифинге в СЦК и.о. министра финансов Берик Шолпанкулов, передает корреспондент zakon.kz.
На текущую дату на борьбу с пандемией из республиканского бюджета выделено 191,9 млрд тенге. Из них в рамках уточнения бюджета 125 млрд тенге, из резерва правительства 66,9 млрд тенге, — сообщил Шолпанкулов. По его словам, данные средства имеют строгое целевое направление и контролируются с момента проведения госзакупок и до перечисления денежных средств до конечного покупателя.
Конечно же, еще есть контроль Министерства здравоохранения , которые через комитет контроля качества медицинских услуг осуществляют мониторинг, как предоставляются услуги по медицине, — уточнил и.о. министра. Из общей сумму выделенных средств, как озвучили в ходе брифинга, на проведение противоэпидемиологических мероприятий предусмотрено 125 млрд тенге, в том числе доплаты медработников, на строительство инфекционных больниц и другие мероприятия.
Из резерва правительства из республиканского бюджета для борьбы с КВИ выделены средства в сумму 66 млрд 957 млн тенге. Из них в Министерство здравоохранения 46 млрд 587 млн тенге.
Дополнительно 575 млрд тенге средства направлены на поддержку граждан и экономики, а также реализации поручения главы государства, среди которых в том числе на завершение проблемных объектов долевого строительства в Нур-Султане и другие приоритетные задачи, — заключил Шолпанкулов.
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