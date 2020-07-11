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Умную маску-переводчик изобрели японцы

Просмотров:314 Опубликовано: Сегодня, 10:02
Умную маску-переводчик изобрели японцы
Япония. Фото Pixabay.com
Японская компания, занимающаяся производством роботов, создала умную маску, которая переводит речь владельца на другие языки, сообщает Travel and Leisure. Издание цитируют РИА Новости, передает Tengrinews.kz.

Сообщается, что маска не только защищает от заражения коронавирусом. Она через приложение подключается к смартфону по Bluetooth и переводит речь ее обладателя на девять языков мира – английский, французский, индонезийский, испанский, японский, китайский, корейский, тайский и вьетнамский.

В течение последних лет компания работала над роботами-переводчиками для токийского аэропорта. Программное обеспечение для них адаптировали для устной маски. Ее будут делать из пластика на деньги, собранные через краудфандинг. На проект уже пожертвовали 260 тысяч долларов.

Предполагается, что изобретение появится на прилавках магазинов уже в сентябре.

Стоить маска будет 40 долларов. Поначалу ее будут продаваться только в Японии, а чуть позже - в Китае, Европе и США.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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