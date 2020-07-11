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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Коронавирус в упаковках замороженных креветок из Эквадора обнаружили в Китае

Просмотров:408 Опубликовано: Сегодня, 11:08
Коронавирус в упаковках замороженных креветок из Эквадора обнаружили в Китае
Фото 24.kz
В Китае, где растет число заболевших COVID-19, коронавирус был обнаружен в нескольких партиях импортированных охлажденных креветок, поставленных с трех фабрик в Эквадоре.

Вирус находился как на упаковках, так и внутри них, сообщает segodnya.ua.

По информации китайских властей, на продукцию уже наложен запрет, сообщает Bloomberg.

Как отметил Би Кексин, директор бюро по безопасности импорта и экспорта продуктов питания в таможенном департаменте, результат теста не означает, что вирус является заразным, но он указывает на наличие недостатков в правилах безопасности компаний, поставляющих пищевые продукты.

«Таможня будет и далее усиливать контроль импортируемых продуктов холодной цепи», - подчеркнул он.





Источник: 24.kz
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Комментарии ( 2 )

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  • Guz
 Multiverse (Посетители) Сегодня, 12:10
Guz,
Так же вируса нет в северной Корее и Туркменистане, да возрадуемся за них smeh !
 
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  • Neo_85
 Guz (Посетители) Сегодня, 11:33
Ппцэ хорошо мидии и кальмарики с уксусом.
Люблю их грешен,но они из Беларуси,а у усатого вирусов нет.
 
 

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