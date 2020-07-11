Коронавирус в упаковках замороженных креветок из Эквадора обнаружили в Китае

В Китае, где растет число заболевших COVID-19, коронавирус был обнаружен в нескольких партиях импортированных охлажденных креветок, поставленных с трех фабрик в Эквадоре.



Вирус находился как на упаковках, так и внутри них, сообщает segodnya.ua.



По информации китайских властей, на продукцию уже наложен запрет, сообщает Bloomberg.



Как отметил Би Кексин, директор бюро по безопасности импорта и экспорта продуктов питания в таможенном департаменте, результат теста не означает, что вирус является заразным, но он указывает на наличие недостатков в правилах безопасности компаний, поставляющих пищевые продукты.



«Таможня будет и далее усиливать контроль импортируемых продуктов холодной цепи», - подчеркнул он.







