Наладить производство аппаратов ИВЛ на основе турецких и китайских образцов намерены в РК

В Казахстане планируют наладить производство аппаратов ИВЛ на основе турецких и китайских образцов. Об этом сообщил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Аманияз Ержанов на брифинге в СЦК, передает Inform.kz.



"Мы продолжаем работу с Министерством здравоохранения и Министерством финансов по производству аппаратов искусственной вентиляции легких по упрощенному механизму финансирования их производства. Учитывая прогнозируемую потребность в стационарных аппаратах ИВЛ в 3 тысячах единиц наши производители закроют его при расчетной производственной мощности в 550 единиц в месяц. Первые 50 аппаратов ИВЛ уже будут поставлены в этом месяце", - сказал Аманияз Ержанов.



По его словам, в случае возникновения дополнительной потребности рассматриваются резервные мощности.



"Уже доставлены аппараты для испытания из Китая и Турции. В случае успешного завершения испытаний предприятия немедленно приступят к их производству. Соответствующие договоренности с иностранными партнерами по вопросу передачи технологий и комплектующих имеются", - добавил Аманияз Ержанов.