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Наладить производство аппаратов ИВЛ на основе турецких и китайских образцов намерены в РК

Просмотров:66 Опубликовано: Сегодня, 12:29
Наладить производство аппаратов ИВЛ на основе турецких и китайских образцов намерены в РК
Фото kazpravda.kz
В Казахстане планируют наладить производство аппаратов ИВЛ на основе турецких и китайских образцов. Об этом сообщил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Аманияз Ержанов на брифинге в СЦК, передает Inform.kz.

"Мы продолжаем работу с Министерством здравоохранения и Министерством финансов по производству аппаратов искусственной вентиляции легких по упрощенному механизму финансирования их производства. Учитывая прогнозируемую потребность в стационарных аппаратах ИВЛ в 3 тысячах единиц наши производители закроют его при расчетной производственной мощности в 550 единиц в месяц. Первые 50 аппаратов ИВЛ уже будут поставлены в этом месяце", - сказал Аманияз Ержанов.

По его словам, в случае возникновения дополнительной потребности рассматриваются резервные мощности.

"Уже доставлены аппараты для испытания из Китая и Турции. В случае успешного завершения испытаний предприятия немедленно приступят к их производству. Соответствующие договоренности с иностранными партнерами по вопросу передачи технологий и комплектующих имеются", - добавил Аманияз Ержанов.


Источник: kazpravda.kz
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Комментарии ( 2 )

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 Aktauskii (Посетители) Сегодня, 12:37
Вы хоть что нибудь до конца доделайте, уже не знаете на чём пилить теньгушки. За что небрались всё потом закрывали и руководителей сажали.
 
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Multiverse (Посетители) Сегодня, 12:33

Коты об ситуации
 
 

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