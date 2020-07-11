Школьную форму «отменили» в Казахстане

Казахстанским детям разрешили приходить в школы без специальной формы, передает корреспондент Tengrinews.kz. Об этом на онлайн-брифинге сообщил министр образования и науки Асхат Аймагамбетов.



По его словам, несколько лет назад был издан приказ МОН о ношении школьной формы. Скоро в него добавят специальный пункт, который будет действовать на время ЧП, карантина, ограничительных мероприятий или форс-мажора. В такие периоды детям разрешат ходить на уроки "в опрятной классической деловой одежде".



"Если у родителей нет возможности сейчас приобрести школьную форму, то нужно, чтобы они могли своих детей обеспечить обычной одеждой в классическом и деловом стиле. Такое решение мы приняли. Мы считаем это решение важным в настоящей ситуации", - сообщил Аймагамбетов.



"Это решение мы делаем не в качестве рекомендации. Мы это делаем это через внесение изменений в приказ министра образования и науки, регистрации его в органах юстиции, и это будет нормативно-правовым документом. Им будут руководствоваться также, как и руководствуются и другими документами наших организаций образований", - подытожил глава ведомства.



Асхат Аймагамбетов уточнил, что новое решение принято только для 2020-2021 учебного года.



"Многие родители говорят, что испытывают экономические трудности и приобретение школьной формы - это дополнительные расходы из семейного бюджета. На этот учебный год, независимо от того, будем мы учиться традиционно или дистанционно, будет сохраняться это решение. Если мы будем учиться дистанционно и потом в середине года перейдем на традиционный вид, то учителя не будут требовать, чтобы ребенок приходил в школьной форме. Это решение действует на весь учебный год. Но если у кого-то есть школьная форма - от братьев и сестер досталось или заранее родители купили - то пожалуйста, можно приходить в ней", - добавил он.