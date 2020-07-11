Ситуация чрезвычайная - Токаев о «неизвестной» пневмонии

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил обеспокоенность в связи со смертностью казахстанцев от неизвестной пневмонии. Ситуацию с болезнью он назвал "чрезвычайной", передает корреспондент Tengrinews.kz.
"Появились какие-то слухи о том, что у нас в стране якобы свирепствует пневмония неизвестной природы, которая не учитывается в нашей статистике. Что это за пневмония, на самом деле это есть или нет? И какова смертность от нее?" - спросил Токаев у министра здравоохранения Алексея Цоя на расширенном заседании правительства.
Цой в ответ привел статистику.
"За первое полугодие 2020 года в Казахстане было зарегистрировано 98 546 случаев пневмонии, а в 2019 году - 63 436 случаев. Это 55,4 процента роста.
За первое полугодие от пневмонии скончались 1772 казахстанца. За аналогичный период 2019 года зафиксировано 1780 смертей от болезни. Но в июне 2020 года число зарегистрированных смертей от пневмонии увеличилось в 2,3 раза и составило 628 случаев. В июне 2019 года было 274 случая", - ответил глава Минздрава.
Президент отметил, что усилия Министерства здравоохранения надо направлять на борьбу не только с коронавирусом, но и с пневмонией.
"С учетом этой пневмонии разворачиваются все резервные койки. Потому что у нас половина из всех пациентов, которые сейчас есть, страдают пневмонией неуточненного типа. То есть тест на коронавирус у них отрицательный", - сказал Цой.
"То есть ситуация чрезвычайная? Смертность очень высокая. Это надо признать", - сказал Токаев.
"Смертность высокая от пневмонии, да. Только с 1 по 8 июля 2020 года зарегистрировано 56 809 случаев пневмонии. То есть резкий рост за неделю идет", - ответил Цой.
"Что за пневмония это? Какова ее природа?" - спросил Токаев.
"Здесь внутри мы разложили их. Здесь есть пневмонии вирусные - это 7 348, бактериальные - 9 759, это те обычные пневмонии. И есть вирусные пневмонии неуточненные, которые вот имеют схожие течения с коронавирусной инфекцией, их 39 702", - ответил Цой.
"Вы сейчас должны направить усилия не только на сам коронавирус, но и на сопутствующие заболевания, о чем я сказал в своем заявлении - это пневмония. Закрывать глаза или как-то пытаться увести в тень эту проблему ни в коем случае нельзя. Люди гибнут. Сильно болеют", - отметил Токаев.
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