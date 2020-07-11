«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 11 Июля
+30...+28
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 412.55 KZT
  • €1 = 465.73 KZT
  • 1 RUB = 5.79 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Ситуация чрезвычайная - Токаев о «неизвестной» пневмонии

Просмотров:1068 Опубликовано: Сегодня, 16:28
Ситуация чрезвычайная - Токаев о «неизвестной» пневмонии
Иллюстративное фото ©Турар Казангапов
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил обеспокоенность в связи со смертностью казахстанцев от неизвестной пневмонии. Ситуацию с болезнью он назвал "чрезвычайной", передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Появились какие-то слухи о том, что у нас в стране якобы свирепствует пневмония неизвестной природы, которая не учитывается в нашей статистике. Что это за пневмония, на самом деле это есть или нет? И какова смертность от нее?" - спросил Токаев у министра здравоохранения Алексея Цоя на расширенном заседании правительства.

Цой в ответ привел статистику.

"За первое полугодие 2020 года в Казахстане было зарегистрировано 98 546 случаев пневмонии, а в 2019 году - 63 436 случаев. Это 55,4 процента роста.

За первое полугодие от пневмонии скончались 1772 казахстанца. За аналогичный период 2019 года зафиксировано 1780 смертей от болезни. Но в июне 2020 года число зарегистрированных смертей от пневмонии увеличилось в 2,3 раза и составило 628 случаев. В июне 2019 года было 274 случая", - ответил глава Минздрава.

Президент отметил, что усилия Министерства здравоохранения надо направлять на борьбу не только с коронавирусом, но и с пневмонией.

"С учетом этой пневмонии разворачиваются все резервные койки. Потому что у нас половина из всех пациентов, которые сейчас есть, страдают пневмонией неуточненного типа. То есть тест на коронавирус у них отрицательный", - сказал Цой.

"То есть ситуация чрезвычайная? Смертность очень высокая. Это надо признать", - сказал Токаев.

"Смертность высокая от пневмонии, да. Только с 1 по 8 июля 2020 года зарегистрировано 56 809 случаев пневмонии. То есть резкий рост за неделю идет", - ответил Цой.

"Что за пневмония это? Какова ее природа?" - спросил Токаев.

"Здесь внутри мы разложили их. Здесь есть пневмонии вирусные - это 7 348, бактериальные - 9 759, это те обычные пневмонии. И есть вирусные пневмонии неуточненные, которые вот имеют схожие течения с коронавирусной инфекцией, их 39 702", - ответил Цой.

"Вы сейчас должны направить усилия не только на сам коронавирус, но и на сопутствующие заболевания, о чем я сказал в своем заявлении - это пневмония. Закрывать глаза или как-то пытаться увести в тень эту проблему ни в коем случае нельзя. Люди гибнут. Сильно болеют", - отметил Токаев.


Источник: tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 6 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Guz (Посетители) Сегодня, 19:32
Сегодня умерли двое,они мои друзья и они были безнадёжно здоровы буквально в июне,что фак происходит у нас в стране? Умирают молодые без болезней и внутренних паталогий. Вывод один нас травят и кто то об этом знает,но молчит. Ещё один вопрос к нашему президенту,почему правительство которое не знает выхода из ситуации ещё на месте,а не в тюрьме?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Ну Ну
 Абвгд (Посетители) Сегодня, 19:06
Вот интересно. Какого чёрта и для чего в Казахстане нужна какая то американская лаборатория?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • babe
  • non_alcoholic
  • Абвгд
  • almaty2018
 Добрых дел (Посетители) Сегодня, 18:32
Есть два выхода и решения выхода из сложившейся ситуации в стране, реалистический и фантастический! Реалистический-это когда к нам прилетят инопланетяне из другой галактике всех изцелят, наладят экономику страны, заберут всех зажравшихся чиновников и их родню для своих опытов и всё станет хорошо! А фантастический-это когда каждый чиновник подаст в отставку, а предворительно отчитается о своих доходах и о доходах близких, станет жить на одну зарплату, пересядут на велосипеды и начнут думать о народе т.е о нас с вами. А прибыль от реализации природных запасов будет равномерно распредялтся всем гражданам РК.

МОСКВА НЕ РОССИЯ, НУРСУЛТАН НЕ КАЗАХСТАН!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • sergeiK71
 Лана (Посетители) Сегодня, 17:40
Ну вот, не прошло и пол года, а уже заметили, что люди мрут как мухи и не от ковид.... конечно не сами заметили, китайцы подсказали, но хоть признали и то спасибо...теперь есть надежда, что начнут что то делать...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Ну Ну
 Guz (Посетители) Сегодня, 17:31
Вирус возможно специфический он воздействует на определённый геном и вызывает отёк лёгких.
Есть у меня небольшое подозрение,а не направлен ли он целенаправленно на нас нашими китайскими или ещё какими "братьями" вохмелю которые создали смертельный вирус.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • ЁмоЁ
  • Леська
  • Pipito_200
 alanalda1 (Посетители) Сегодня, 17:28
"С учетом этой пневмонии разворачиваются все резервные койки. Потому что у нас половина из всех пациентов, которые сейчас есть, страдают пневмонией неуточненного типа. То есть тест на коронавирус у них отрицательный"


Пневмония это простудное заболевание, заразится от больного не возможно. Каждый год люди болеют пневмонией и что? Хоть раз было заражение? Не припомню.

Тут похоже работа американской лаборатории в Казахстане, новый вирус против населения испытывают.
Похоже теория "Золотого миллиарда" не выдумка, не всемирный заговор, а реально работающая программа. Поживём посмотрим.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика