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«Всё враньё» - волонтёр из госпиталя обратилась к Цою

Просмотров:1031 Опубликовано: Сегодня, 18:32
«Всё враньё» - волонтёр из госпиталя обратилась к Цою
Кадр видео
Волонтер-медсестра из Алматы Аида Букаева и ее коллеги обратились к министру здравоохранения Алексею Цою, передает Tengrinews.kz.

Свое обращение волонтеры опубликовали в Facebook.

"Если вам кто-то докладывает, что на местах всего достаточно, что все стационары обеспечены лекарствами, то все это вранье, никому не верьте. У нас есть достаточно видеоматериала, чтобы доказать обратное. Не раздражайте людей, показывая, какая гуманитарная помощь приходит в Казахстан. На места эта помощь не доходит.

Вы должны понять, что очереди в аптеках образуются вследствие того, что в стационарах провизорных нет лекарств. Если бы всего было достаточно, не было бы очередей. Люди в них заражаются, зарабатывают нервное истощение. Вы поймите, что все носятся по городу, ищут лекарства. И этот спрос привел к тому, что таблетки, которые стоили 300 тенге, сейчас продают по 25 тысяч", - заявила Аида Букаева.

"У них нет денег, у них нет работы. А теперь у них нет здоровья. До чего мы докатились. Немедленно примите меры. Обеспечьте все стационары лекарствами. Элементарно хорошей водой, питанием", - добавляет ее коллега.

"За годы, десятилетия вы построили такую систему, что ни одна из медсестер не пожалуется, хотя у них с рукавов выливает пот. Если не примите меры, мы будем выкладывать видео. Это будет бомба. Хватит издеваться, поддержите медиков", - резюмирует Аида.

За несколько часов этим видео поделились почти 8,5 тысячи раз.



Алексей Цой отреагировал на публикацию. Он сообщил, что связался с Аидой по телефону.

"Уже на протяжении нескольких месяцев, она на общественных началах помогает медикам в больницах, ухаживает за пациентами, моет полы, приносит напитки.
Находясь в эпицентре событий, видит реальную картину как героически работают наши врачи, но и проблемы с которыми они сталкиваются на работе. Сегодня много неравнодушных людей обращаются ко мне с предложениями помощи в доведении до населения объективной картины, разъяснении простых рекомендаций по лечению, оказанию благотворительной помощи, и многое другое.

Мы договорились создать народный контроль из людей, готовых взглянуть независимо на ситуацию внутри медицинских организаций. Оценить реальную картину. И если надо, примем жесткие меры, особенно по случаям коррупционного характера и перепродажи лекарств", - сообщил министр.

По его словам, Аида согласилась помочь в этом и выезжать в регионы.

"Мы также ищем добрых людей, готовых участвовать в такой работе в регионах. Доступ к медицинским организациям мы обеспечим. По итогам будем принимать конкретные решения по улучшению ситуации в ручном режиме", - пообещал Цой.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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  • Empro
 Cucu (Посетители) Сегодня, 19:24
А я верю вдруг почему то.может болезнь все же сделает нас на одном уровне в землю то всех в одну закапывать будут.возможно они это поняли
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Василий Кравчук
 Neo_85 (Посетители) Сегодня, 19:04
По итогам будем принимать конкретные решения по улучшению ситуации в ручном режиме", - пообещал Цой.
Обещанного 3 года ждут а потом забывают.
 
 

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