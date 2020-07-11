«Всё враньё» - волонтёр из госпиталя обратилась к Цою

Волонтер-медсестра из Алматы Аида Букаева и ее коллеги обратились к министру здравоохранения Алексею Цою, передает Tengrinews.kz.Свое обращение волонтеры опубликовали в Facebook."Если вам кто-то докладывает, что на местах всего достаточно, что все стационары обеспечены лекарствами, то все это вранье, никому не верьте. У нас есть достаточно видеоматериала, чтобы доказать обратное. Не раздражайте людей, показывая, какая гуманитарная помощь приходит в Казахстан. На места эта помощь не доходит.Вы должны понять, что очереди в аптеках образуются вследствие того, что в стационарах провизорных нет лекарств. Если бы всего было достаточно, не было бы очередей. Люди в них заражаются, зарабатывают нервное истощение. Вы поймите, что все носятся по городу, ищут лекарства. И этот спрос привел к тому, что таблетки, которые стоили 300 тенге, сейчас продают по 25 тысяч", - заявила Аида Букаева."У них нет денег, у них нет работы. А теперь у них нет здоровья. До чего мы докатились. Немедленно примите меры. Обеспечьте все стационары лекарствами. Элементарно хорошей водой, питанием", - добавляет ее коллега."За годы, десятилетия вы построили такую систему, что ни одна из медсестер не пожалуется, хотя у них с рукавов выливает пот. Если не примите меры, мы будем выкладывать видео. Это будет бомба. Хватит издеваться, поддержите медиков", - резюмирует Аида.За несколько часов этим видео поделились почти 8,5 тысячи раз.Алексей Цой отреагировал на публикацию. Он сообщил, что связался с Аидой по телефону."Уже на протяжении нескольких месяцев, она на общественных началах помогает медикам в больницах, ухаживает за пациентами, моет полы, приносит напитки.Находясь в эпицентре событий, видит реальную картину как героически работают наши врачи, но и проблемы с которыми они сталкиваются на работе. Сегодня много неравнодушных людей обращаются ко мне с предложениями помощи в доведении до населения объективной картины, разъяснении простых рекомендаций по лечению, оказанию благотворительной помощи, и многое другое.Мы договорились создать народный контроль из людей, готовых взглянуть независимо на ситуацию внутри медицинских организаций. Оценить реальную картину. И если надо, примем жесткие меры, особенно по случаям коррупционного характера и перепродажи лекарств", - сообщил министр.По его словам, Аида согласилась помочь в этом и выезжать в регионы."Мы также ищем добрых людей, готовых участвовать в такой работе в регионах. Доступ к медицинским организациям мы обеспечим. По итогам будем принимать конкретные решения по улучшению ситуации в ручном режиме", - пообещал Цой.