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«Неизвестная» пневмония в Казахстане является новой формой коронавируса - ВОЗ

Просмотров:2547 Опубликовано: Вчера, 20:54
«Неизвестная» пневмония в Казахстане является новой формой коронавируса - ВОЗ
Фото Турара Казангапова
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что вспышка "неизвестной" пневмонии в Казахстане является новой формой коронавируса, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Deutsche Welle.

По мнению исполнительного директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкла Райана, имеющиеся случаи "были просто не правильно диагностированы".

Он добавил, что ВОЗ работает с властями Казахстана по изучению рентгеновских снимков больных пневмонией, чтобы понять, соответствуют ли они коронавирусу. "Органы здравоохранения проверяют проведенные тесты и качество тестирования, чтобы убедиться в отсутствии ложноотрицательных тестов", - добавил Райан.

Напомним, ранее китайские СМИ сообщили о "неизвестной пневмонии" в Казахстане, "более смертоносной, чем коронавирус".


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • babe
  • КореннойОралман
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Василий Кравчук
 yuriy.v (Посетители) Вчера, 21:57
"неизвестная пневмания" унесла уже столько жизней, и только сейчас ВОЗ могут что-то предположить? Может и правильно что штаты отказываются их финансировать?
 
 

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