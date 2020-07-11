«Неизвестная» пневмония в Казахстане является новой формой коронавируса - ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что вспышка "неизвестной" пневмонии в Казахстане является новой формой коронавируса, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Deutsche Welle.



По мнению исполнительного директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкла Райана, имеющиеся случаи "были просто не правильно диагностированы".



Он добавил, что ВОЗ работает с властями Казахстана по изучению рентгеновских снимков больных пневмонией, чтобы понять, соответствуют ли они коронавирусу. "Органы здравоохранения проверяют проведенные тесты и качество тестирования, чтобы убедиться в отсутствии ложноотрицательных тестов", - добавил Райан.



Напомним, ранее китайские СМИ сообщили о "неизвестной пневмонии" в Казахстане, "более смертоносной, чем коронавирус".