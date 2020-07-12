Минуту молчания объявят в Казахстане 13 июля

Минуту молчания объявят по всей стране 13 июля, в день общенационального траура, передает корреспондент Tengrinews.kz. Об этом в Telegram сообщил советник Президента Ерлан Карин.



"13 июля в день общенационального траура в память о гражданах, ставших жертвами пандемии коронавируса, в 12.00 по времени Нур-Султана по всей стране будет объявлена минута молчания", - написал Карин.



Напомним, Президент Касым-Жомарт Токаев объявил 13 июля днем траура по умершим от коронавируса в Казахстане.



"Мной принято решение объявить 13 июля днем траура по казахстанцам, которые стали жертвами пандемии. Уверен, что каждый из нас, где бы ни находился в этот день, почтит память ушедших", - сказал Токаев.



По последним данным, от коронавируса скончались 280 человек.