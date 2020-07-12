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На что в Казахстане потратят 500 миллионов долларов от Всемирного банка

Просмотров:638 Опубликовано: Сегодня, 13:46
На что в Казахстане потратят 500 миллионов долларов от Всемирного банка
Иллюстративное фото Tengrinews.kz.
Министерство сельского хозяйства разъяснило, на что будет направлен крупный заем Всемирного банка, передает Tengrinews.kz.

В пресс-службе МСХ подчеркнули, что 500 миллионов долларов Всемирного банка будут выданы Казахстану поэтапно и только по мере достижения реальных результатов реализации Проекта устойчивого развития животноводства.

Как сообщалось ранее, Всемирный банк намерен предоставить Казахстану крупный заем. 500 миллионов долларов будут направлены на реализацию Проекта устойчивого развития животноводства на 2021-2025 годы, разработанного командой экспертов Всемирного банка. Заемщиком от правительства Казахстана выступает Министерство финансов.

Основная цель проекта Всемирного банка - содействие росту экономики Казахстана и улучшению условий жизни в сельской местности через поддержку развития экологически устойчивого производства говядины и экспорта казахстанского мяса как продукта с большим экспортным потенциалом и высокой добавленной стоимостью.

В рамках проекта планируется достижение таких результатов, как:

- кредитование 20 тысяч фермеров;

- обучение 100 тысяч фермеров;

- финансовая поддержка фермеров на развитие инфраструктуры отгонного животноводства с применением альтернативных источников энергоснабжения;

- создание системы прослеживаемости животноводческой продукции в соответствии с требованиями стран - импортеров говядины;

- привлечение частных практикующих ветеринарных врачей к оказанию услуг мелким и средним хозяйствам, а также проведению ветеринарных мероприятий.

Как отметили в ведомстве, проект не предусматривает прямого финансирования вышеуказанных мероприятий. Заемные средства будут направлены на поддержку реализации Госпрограммы развития агропромышленного комплекса, в которой уже определено финансирование животноводческой отрасли из республиканского бюджета.

Кроме того, при реализации проекта будет применен совершенно новый для Казахстана финансовый инструмент - заем по Программе, ориентированной на результат (Program-for-Results - PforR). Этот механизм предусматривает условия, когда средства выплачиваются заемщику только по мере достижения оговоренных результатов и индикаторов, согласованных с финансовым институтом.

При этом лимит перечисляемых по мере достижения индикаторов средств будет привязан не к объему затраченных государством средств, а к эффекту, который оказывает достижение индикатора на развитие животноводческой отрасли.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 3 )

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Абвгд (Посетители) Сегодня, 16:05
Интересно, сколько можно было бы купить ИВЛ на деньги предназначенные для аренды машин акимата?
 
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Guz (Посетители) Сегодня, 15:43
В принципе потратить их легко,купить например машины чиновникам,пару памятников открыть,салют бабахнуть. Вот только не тратить ни в коем случае на медицину и социальные нужды,не покупать аппараты ИВЛ и вообще думаю разберётесь сами куда и кому как всегда.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Guz
  • Neo_85
 Pontilimo1980 (Посетители) Сегодня, 15:09
Закройте мой кредит (((((
И деньги на покушать дайте

Не ДОВЕРЯЙ- проститутке, наркоману и менту
 
 

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