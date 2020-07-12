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Видео с распылением самолетами красного вещества объяснили в МВД

Просмотров:664 Опубликовано: Сегодня, 14:36
Видео с распылением самолетами красного вещества объяснили в МВД
Кадр видео
Злоумышленники продолжают распространять в мессенджерах и соцсетях фейковые видео "о распылении на территории Казахстана вируса и биохимического оружия с помощью самолетов и вертолетов", передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД.

Несмотря на то, что МВД официально была опровергнута информация "о распылении на территории Казахстана вируса и биохимического оружия с помощью самолетов и вертолетов", отдельные лица продолжают предпринимать попытки ввести граждан в заблуждение. С этой целью они умышленно публикуют отрывки из видеороликов, снятых за рубежом.

"Специалистами МВД в ходе мониторинга социальных сетей выявлены публикации, содержащие видеоматериалы, на которых самолеты сбрасывают вещество красного цвета над пустынной местностью. Авторы этих публикаций утверждают, что кадры сняты в Казахстане. Следственным департаментом МВД по факту распространения заведомо ложной информации начато досудебное расследование по статье 274 Уголовного кодекса РК. Министерством исследована полная версия видеозаписи, которая показала, что самолет в видеоролике – это Tanker Air Carrier 914, задействованный в тушении пожаров в США", - объяснили в пресс-службе МВД.

Видео, предположительно, скопировано из аккаунта в Facebook частной американской авиакомпании "Goal Aircraft".

Как рассказали специалисты Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД, практика тушения пожаров подкрашенной водой применяется в США и Австралии. Краска помогает экипажу видеть результат предыдущего сбрасывания и лучше прицеливаться при повторном заходе. Также в составе этой воды есть специальное удобрение, которое впитывается в древесину и задерживает распространение огня. Экипажам противопожарных самолетов приходится летать на предельно малых высотах – 60-100 метров над макушками деревьев. Зачастую воду сбрасывают не на сам пожар, а орошают участки, находящиеся на пути наступающей линии огня.

Кадры тушения пожаров, выдаваемые злоумышленниками как сделанные в Казахстане, сняты во время тушения пожаров в июне текущего года в одном из штатов США.

Об этом свидетельствуют опознавательные знаки на самолетах, номерные знаки на автомашинах службы пожаротушения (Fire AZ-TNF - Tonto National Forest – Национальный заповедник Тонто) и английская речь пожарных, которые можно увидеть в полной версии видеозаписи.

МВД предупреждает: распространение заведомо ложной информации является уголовным правонарушением, предусматривающим наказание до 7 лет лишения свободы.



Источник: tengrinews.kz
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