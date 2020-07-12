«Правительство не слышит запросов общества»: Политолог нелестно высказался о новых назначениях в ФОМС и «СК-Фармация»

Политолог Ерлан Саиров прокомментировал новые назначения на посты глав фонда медстрахования и ТОО «СК-Фармация», передает ИА «NewTimes.kz».



По мнению политолога, новых руководителей ФОМС и «СК-Фармация» следовало назначить после согласования с общественностью и депутатами.



«Правительство не слышит запросов общества. Назначение на СК «Фармация» и ФОМС правительство должно было использовать для формирования новых принципов диалога между властью и обществом. Можно было бы провести широкую консультацию с представителями различного спектра общества, с мажилисом парламента и на основе консолидированного большинства согласовать и назначать более известных и пользующихся доверием граждан персон», — отметил Ерлан Саиров.



Он отметил, что обе квазигосударственные структуры являются раздражителями для казахстанцев и согласование кандидатур на должность этих руководителей разрядила бы обстановку. Но, по словам Саирова, момент упущен, кредит доверия к кабинету министров исчерпан.



«Эти две (ФОМС и СК «Фармация») квазигосударственные структуры приносят один вред физическому и моральному состоянию граждан. Мы должны ставить вопрос о полном народном контроле над этими структурами. Весь Совет Директоров этих структур должен быть формирован из представителей гражданского общества», — поясняет Ерлан Саиров.



«Кабинет Министров, к сожалению, со своими килейными решениями создает напряжение. Они не понимают, что каждый шаг должен быть направлен на создание почвы спокойствия и стабильности, а не раздражать и так электризованное общество. Это очень печально, когда лица принимающие решения не понимают этот аспект. Я призываю принимать правильные и разумные решения. Гуманитарная составляющая нынешнего Кабинета оказалось отрицательной. Человек и его жизнь высшая ценность!» — заключил он, добавив, что, возможно, это миссия другого Кабмина.



Как назвал его сам политолог, «должны прийти люди пользующиеся доверием народа».



Напомним, сегодня стало известно, что главой фонда медстрахования назначен бывший вице-министр здравоохранения Болат Токежанов.Его предшественник освобожден Айбатыр Жумагуловот занимаемой должности после скандала с 12 машиной, которую Жумагулов подарил своей жене.



Также сегодня Ерхат Искалиев назначен на должность председателя правления ТОО «СК-Фармация». Берик Шарип, который ранее возглавлял компанию, покинул пост после жалобы казахстанки, что на протяжении 50 дней решает, «СК-Фармация» кому достанется гуманитарный груз из Катара. Кроме того, был опубликован ролик о «складе лекарств, который прятали», где полки забиты коробками с медикаментками.



Позже на расширенном заседании правительства глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость проведения расследования по деятельности ФОМС и «СК-Фармация».



Также глава государства поручил уволить руководителей ФОМС и «СК-Фармация».