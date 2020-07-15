«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 15 Июля
+28...+27
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 412.55 KZT
  • €1 = 468.66 KZT
  • 1 RUB = 5.79 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Общественный контроль: определились региональные координаторы

Просмотров:398 Опубликовано: Сегодня, 09:13
Общественный контроль: определились региональные координаторы
Фото из открытых источников
Определились региональные координаторы Группы общественного контроля медицинских организаций.

Теперь для оперативного реагирования и обратной связи жители регионов могут обращаться напрямую к региональным координаторам инициативы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на координатора проекта от Министерства информации и общественного развития Лиму Диас.

«Собрав и проанализировав актуальные проблемы, Группа Общественного контроля определила ТРИ НАПРАВЛЕНИЯ своей деятельности:

1. Мониторинг условий работы врачей и лечения пациентов в медицинских учреждениях.

2. Мониторинг распределения гуманитарной помощи.

3. Мониторинг соблюдения прав граждан в части получения социальной и медицинской помощи, а также исполнения карантинных мер в условиях пандемии.

Хотим отметить, что наши активисты ОБЯЗАТЕЛЬНО будут отмечены опознавательными знаками (бейджами)», - написала Лима Диас в официальной группе инициативы в Facebook.

Она добавила, что в ближайшее время будет разработан чат-бот в Telegram для удобства граждан при отправке обращений в группу общественного мониторинга. Опубликованы контакты региональных координаторов:

1. Диас Лима - республиканский координатор, тел. 87019827056

2 Баимова Олеся Владимировна (Акмолинская область) тел. 8 705 544 12 57, 8 775 337 77 50 https://www.instagram.com/reakoz/?hl=ru

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/obschestvennyy-kontrol-opredelilis-regional-nye-koordinatory_a3672344

3 Блац Дильмира (Алматинская область) тел. 8 701 375 92 91 https://www.instagram.com/blatsdilmira/?hl=ru

4. Урисбаев Аббат Жангирханович (Актау) тел. 8 701 763 06 36 https://www.facebook.com/urisbayev

5. Цыганкова Марина Юрьевна (Актобе) тел. 8 705 988 48 91 https://www.facebook.com/tsygankova1

6. Таукелева Саида Жанабилевна (Алматы) тел. 8 707 240 68 02 https://www.facebook.com/saida.taukeleva

7. Сулейменов Олжас Серикбайулы (Атырау) 8 701 101 88 84

8. Турсумбекова Фарида Шамельевна (Караганда) тел. 8 701 871 60 90 https://www.facebook.com/farida.tursumbekova

9. Катухова Ирина Владимировна (Кокшетау) тел. 8 775 085 03 15 https://www.instagram.com/irina.dobroe_serdce_kokshetau_/…

10. Капенова Гульмира Амангельдиевна (Костанай) тел. 8 777 037 50 11 https://www.facebook.com/gulmira.kapenova

11. Чебакова Ольга Константиновна (Кызылорда) тел. 8 777 663 27 24 https://web.facebook.com/vip.chebakova

12. Ким Вера Александровна (Нур-Султан) тел. 8 705 802 18 22 https://www.facebook.com/vera.kim.9634

13. Козбаева Алмагуль Зайнулловна (Павлодар) тел. 8 747 751 19 73, 8 777 781 47 51 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=967720147008452&substory_index=0&id=100013114272640

14. Прищищ Оксана Владимировна (Петропавловск) тел. 8 777 608 88 49

15. Павел Евгения Николаевна (Семей) тел. 8 747 349 57 17 https://www.instagram.com/pavel_evgeniya/?hl=ru

16. Шведин Матвей Викторович (Талдыкорган) тел. 8 707 925 59 92 https://www.instagram.com/shvedin_tdk/?hl=ru

17. Чагай Николай Сергеевич (Тараз) тел. 8 705 147 07 47 https://www.instagram.com/kolka.kz/?hl=ru

18. Ломакин Алексей Борисович (Темиртау) тел. 8 701 277 23 83

19. г. ТУРКЕСТАН ПОКА ИЩЕМ КООРДИНАТОРА!

20 Туркина Айгуль Сериковна (Уральск) тел. 8 777 220 19 61, 8 701 635 78 01 https://www.facebook.com/profile.php?id=100001290697846

21. Клинкова Олеся Александровна (Усть-Каменогорск) тел. 8 771 466 54 38 https://instagram.com/volontery_uka_lider.kz…

22. Саранова Данара Юрьевна (Шымкент) тел. 8 702 588 99 97 https://www.facebook.com/DanaraSaranova #CovidControlKZ

Напомним, 11 июля министр здравоохранения Алексей Цой сообщил о том, что в стране создается общественный контроль из людей, готовых взглянуть независимо на ситуацию внутри медицинских организаций.

По словам советника министра информации и общественного развития, координатора проекта «Общественный контроль» со стороны МИОР Лимы Диас, контроль в первую очередь нужен, «чтобы помочь врачам, а не препятствовать их и без того нелегкой работе».

По поручению министра информации и общественного развития Аиды Балаевой информационную поддержку акции оказывает АО «МИА «Казинформ».



Источник: inform.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Василий Кравчук
  • tolk
 HiWatch (Посетители) Сегодня, 09:20
Урисбаев Аббат Жангирханович (Актау) - член партии НурОтан. Добавить нечего
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика