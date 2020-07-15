Общественный контроль: определились региональные координаторы

Определились региональные координаторы Группы общественного контроля медицинских организаций.



Теперь для оперативного реагирования и обратной связи жители регионов могут обращаться напрямую к региональным координаторам инициативы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на координатора проекта от Министерства информации и общественного развития Лиму Диас.



«Собрав и проанализировав актуальные проблемы, Группа Общественного контроля определила ТРИ НАПРАВЛЕНИЯ своей деятельности:



1. Мониторинг условий работы врачей и лечения пациентов в медицинских учреждениях.



2. Мониторинг распределения гуманитарной помощи.



3. Мониторинг соблюдения прав граждан в части получения социальной и медицинской помощи, а также исполнения карантинных мер в условиях пандемии.



Хотим отметить, что наши активисты ОБЯЗАТЕЛЬНО будут отмечены опознавательными знаками (бейджами)», - написала Лима Диас в официальной группе инициативы в Facebook.



Она добавила, что в ближайшее время будет разработан чат-бот в Telegram для удобства граждан при отправке обращений в группу общественного мониторинга. Опубликованы контакты региональных координаторов:



1. Диас Лима - республиканский координатор, тел. 87019827056



2 Баимова Олеся Владимировна (Акмолинская область) тел. 8 705 544 12 57, 8 775 337 77 50 https://www.instagram.com/reakoz/?hl=ru



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3 Блац Дильмира (Алматинская область) тел. 8 701 375 92 91 https://www.instagram.com/blatsdilmira/?hl=ru



4. Урисбаев Аббат Жангирханович (Актау) тел. 8 701 763 06 36 https://www.facebook.com/urisbayev



5. Цыганкова Марина Юрьевна (Актобе) тел. 8 705 988 48 91 https://www.facebook.com/tsygankova1



6. Таукелева Саида Жанабилевна (Алматы) тел. 8 707 240 68 02 https://www.facebook.com/saida.taukeleva



7. Сулейменов Олжас Серикбайулы (Атырау) 8 701 101 88 84



8. Турсумбекова Фарида Шамельевна (Караганда) тел. 8 701 871 60 90 https://www.facebook.com/farida.tursumbekova



9. Катухова Ирина Владимировна (Кокшетау) тел. 8 775 085 03 15 https://www.instagram.com/irina.dobroe_serdce_kokshetau_/…



10. Капенова Гульмира Амангельдиевна (Костанай) тел. 8 777 037 50 11 https://www.facebook.com/gulmira.kapenova



11. Чебакова Ольга Константиновна (Кызылорда) тел. 8 777 663 27 24 https://web.facebook.com/vip.chebakova



12. Ким Вера Александровна (Нур-Султан) тел. 8 705 802 18 22 https://www.facebook.com/vera.kim.9634



13. Козбаева Алмагуль Зайнулловна (Павлодар) тел. 8 747 751 19 73, 8 777 781 47 51 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=967720147008452&substory_index=0&id=100013114272640



14. Прищищ Оксана Владимировна (Петропавловск) тел. 8 777 608 88 49



15. Павел Евгения Николаевна (Семей) тел. 8 747 349 57 17 https://www.instagram.com/pavel_evgeniya/?hl=ru



16. Шведин Матвей Викторович (Талдыкорган) тел. 8 707 925 59 92 https://www.instagram.com/shvedin_tdk/?hl=ru



17. Чагай Николай Сергеевич (Тараз) тел. 8 705 147 07 47 https://www.instagram.com/kolka.kz/?hl=ru



18. Ломакин Алексей Борисович (Темиртау) тел. 8 701 277 23 83



19. г. ТУРКЕСТАН ПОКА ИЩЕМ КООРДИНАТОРА!



20 Туркина Айгуль Сериковна (Уральск) тел. 8 777 220 19 61, 8 701 635 78 01 https://www.facebook.com/profile.php?id=100001290697846



21. Клинкова Олеся Александровна (Усть-Каменогорск) тел. 8 771 466 54 38 https://instagram.com/volontery_uka_lider.kz…



22. Саранова Данара Юрьевна (Шымкент) тел. 8 702 588 99 97 https://www.facebook.com/DanaraSaranova #CovidControlKZ



Напомним, 11 июля министр здравоохранения Алексей Цой сообщил о том, что в стране создается общественный контроль из людей, готовых взглянуть независимо на ситуацию внутри медицинских организаций.



По словам советника министра информации и общественного развития, координатора проекта «Общественный контроль» со стороны МИОР Лимы Диас, контроль в первую очередь нужен, «чтобы помочь врачам, а не препятствовать их и без того нелегкой работе».



По поручению министра информации и общественного развития Аиды Балаевой информационную поддержку акции оказывает АО «МИА «Казинформ».



