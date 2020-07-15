Общественный контроль: определились региональные координаторы

Определились региональные координаторы Группы общественного контроля медицинских организаций.
Теперь для оперативного реагирования и обратной связи жители регионов могут обращаться напрямую к региональным координаторам инициативы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на координатора проекта от Министерства информации и общественного развития Лиму Диас.
«Собрав и проанализировав актуальные проблемы, Группа Общественного контроля определила ТРИ НАПРАВЛЕНИЯ своей деятельности:
1. Мониторинг условий работы врачей и лечения пациентов в медицинских учреждениях.
2. Мониторинг распределения гуманитарной помощи.
3. Мониторинг соблюдения прав граждан в части получения социальной и медицинской помощи, а также исполнения карантинных мер в условиях пандемии.
Хотим отметить, что наши активисты ОБЯЗАТЕЛЬНО будут отмечены опознавательными знаками (бейджами)», - написала Лима Диас в официальной группе инициативы в Facebook.
Она добавила, что в ближайшее время будет разработан чат-бот в Telegram для удобства граждан при отправке обращений в группу общественного мониторинга. Опубликованы контакты региональных координаторов:
1. Диас Лима - республиканский координатор, тел. 87019827056
2 Баимова Олеся Владимировна (Акмолинская область) тел. 8 705 544 12 57, 8 775 337 77 50 https://www.instagram.com/reakoz/?hl=ru
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3 Блац Дильмира (Алматинская область) тел. 8 701 375 92 91 https://www.instagram.com/blatsdilmira/?hl=ru
Напомним, 11 июля министр здравоохранения Алексей Цой сообщил о том, что в стране создается общественный контроль из людей, готовых взглянуть независимо на ситуацию внутри медицинских организаций.
По словам советника министра информации и общественного развития, координатора проекта «Общественный контроль» со стороны МИОР Лимы Диас, контроль в первую очередь нужен, «чтобы помочь врачам, а не препятствовать их и без того нелегкой работе».
По поручению министра информации и общественного развития Аиды Балаевой информационную поддержку акции оказывает АО «МИА «Казинформ».
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