Больным с лёгкой формой КВИ врачи рекомендуют пить тёплое молоко с маслом и морсы

Народная медицина для лечения в домашних условиях также может смягчить симптомы инфекции
При легкой форме коронавируса важно употреблять жидкость с высоким содержанием аскорбиновой кислоты. Такими рекомендациями делится врач-инфекционист Шолпан Ауелбекова, передает корреспондент Almaty.tv.
По мнению специалиста, необходимо пить больше воды и полоскать ротоглотку через каждые два часа.
Народная медицина для лечения в домашних условиях также может смягчить симптомы инфекции, считает медик.
«Это компоты, морсы со свежих ягод, которые сейчас в большом количестве у нас есть. Теплое питье предполагает еще теплое молоко, с использованием даже сливочного масла, или животных жиров, к примеру, курдючный жир. Для того, чтобы смягчить сухость и першение в горле», - говорит врач-инфекционист городской поликлиники № 4 Шолпан Ауелбекова.
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