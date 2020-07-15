Больным с лёгкой формой КВИ врачи рекомендуют пить тёплое молоко с маслом и морсы

Народная медицина для лечения в домашних условиях также может смягчить симптомы инфекции



При легкой форме коронавируса важно употреблять жидкость с высоким содержанием аскорбиновой кислоты. Такими рекомендациями делится врач-инфекционист Шолпан Ауелбекова, передает корреспондент Almaty.tv.



По мнению специалиста, необходимо пить больше воды и полоскать ротоглотку через каждые два часа.



Народная медицина для лечения в домашних условиях также может смягчить симптомы инфекции, считает медик.



«Это компоты, морсы со свежих ягод, которые сейчас в большом количестве у нас есть. Теплое питье предполагает еще теплое молоко, с использованием даже сливочного масла, или животных жиров, к примеру, курдючный жир. Для того, чтобы смягчить сухость и першение в горле», - говорит врач-инфекционист городской поликлиники № 4 Шолпан Ауелбекова.