На президента Кыргызстана подали заявление в прокуратуру из-за ситуации с коронавирусом

На президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова поступило заявление о привлечении его к ответственности за сложившуюся эпидемиологическую ситуацию в стране, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Kaktus.media.



Как сообщили в Генпрокуратуре республики, 13 июля поступило заявление от гражданки Раушан Айткуловой о привлечении к ответственности Жээнбекова и других высокопоставленных чиновников за сложившуюся эпидемиологическую ситуацию в стране и ежедневные смерти. "Заявление зарегистрировано в общем отделе прокуратуры", - сообщили в ведомстве.



Ранее Раушан Айткулова в социальной сети написала, что президента страны должны привлечь к уголовной ответственности, и начала сбор подписей за импичмент. По ее словам, петицию подписали более 2,5 тысячи граждан. В администрации президента пока не комментируют заявление Айткуловой.



По последним данным, в Кыргызстане зарегистрировано более 11,5 тысячи случаев заражения коронавирусом, 149 человек скончались от инфекции, 4995 человек излечились.