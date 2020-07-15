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На президента Кыргызстана подали заявление в прокуратуру из-за ситуации с коронавирусом

Просмотров:324 Опубликовано: Сегодня, 10:22
На президента Кыргызстана подали заявление в прокуратуру из-за ситуации с коронавирусом
РИА Новости©
На президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова поступило заявление о привлечении его к ответственности за сложившуюся эпидемиологическую ситуацию в стране, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Kaktus.media.

Как сообщили в Генпрокуратуре республики, 13 июля поступило заявление от гражданки Раушан Айткуловой о привлечении к ответственности Жээнбекова и других высокопоставленных чиновников за сложившуюся эпидемиологическую ситуацию в стране и ежедневные смерти. "Заявление зарегистрировано в общем отделе прокуратуры", - сообщили в ведомстве.

Ранее Раушан Айткулова в социальной сети написала, что президента страны должны привлечь к уголовной ответственности, и начала сбор подписей за импичмент. По ее словам, петицию подписали более 2,5 тысячи граждан. В администрации президента пока не комментируют заявление Айткуловой.

По последним данным, в Кыргызстане зарегистрировано более 11,5 тысячи случаев заражения коронавирусом, 149 человек скончались от инфекции, 4995 человек излечились.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • веснушка
  • tolk
 Guz (Посетители) Сегодня, 10:49
Гражданка Айткулова рискует исчезнуть навсегда,там так.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Guz
  • веснушка
  • tolk
 babe (Посетители) Сегодня, 10:26
Гражданка Раушан Айткулова ещё не видела, что творится в Казахстане , в частности в Актау. Довели страну!
 
 

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