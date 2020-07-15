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«Не успеваем копать могилы»: сфера ритуальных услуг Казахстана едва справляется с потоком умерших

Просмотров:137 Опубликовано: Сегодня, 11:05
«Не успеваем копать могилы»: сфера ритуальных услуг Казахстана едва справляется с потоком умерших
Иллюстрация: Depositphotos.com/pixel1962
Это лето стало горячей порой не только для медиков, но и для работников сферы ритуальных услуг – по их признанию, число похорон увеличилось в несколько раз

Пандемия коронавируса и вспышка пневмонии прибавила работы работникам сферы ритуальных услуг. Количество похорон в южной столице в последнее время увеличилось как минимум в два раза. Сотрудники похоронных бюро не успевают возить тела, а работники кладбищ – копать могилы.

Журналисты Sputnik Казахстан побывали на одном из крупнейших погостов Алматы и пообщались с работниками сферы ритуальных услуг.

Слишком много «клиентов»

Как рассказали журналисту в разных похоронных бюро, в настоящее время люди находятся в панике, поскольку свою работу не успевают выполнять ни сотрудники морга, ни сами ритуальные агентства.

Все опрошенные как один заявили, что никогда в их практике не было такого большого количества «клиентов».

Как известно, алматинский морг уже перешел на почти круглосуточный режим работы и все равно не справляется. Родственникам приходится по много часов ждать выдачи тел умерших.

- Паника, суматоха, небольшое завышение цен на услуги – все это присутствует, - признали в похоронных бюро.

Сейчас в морг, по словам сотрудников, привозят практически только умерших от коронавируса.

Если раньше у ритуальщиков было по два выезда в день максимум, то сейчас эта цифра увеличилась в два-три раза.

- Завал работы огромный. Все работают без перерывов и выходных. Не успеваем возить тела. У нас не хватает машин, не хватает людей. Я не знаю, как родственники умерших выкручиваются, - рассказал директор ритуального агентства Сергей.



- Наши сотрудники не успевают даже гробы колотить, речь уже не идет о могилах на кладбище. Наши ресурсы ограничены. Даже сейчас мне пришлось самому за руль сесть, чтобы возить тела, - рассказал заместитель директора другого похоронного бюро Герман Шаронов.

Из-за этого, по его словам, в последние недели им приходится даже отказывать алматинцам в оказании услуг.

- Раньше такого не было. Страшно наблюдать - люди в панике, - отметил он.

В день копают до 30 могил

Западное кладбище местные также называют Бурундайским. Кладбище находится в двадцати километрах от Алматы возле поселка Боралдай. Его площадь составляет почти 3 квадратных километра.

На кладбище сейчас множество свежевыкопанных могил. Местные работники отметили, что ранее в день их приходилось копать по 15-20 штук. С начала лета эта цифра возросла до 30-35.

- В два раза стали больше могил копать. Много тел привозят, похоронных церемоний стало в разы больше. Работы много, иногда не успеваем, - рассказали на кладбище.

В основном могилы здесь выкапывает трактор, но и для ручной работы объем тоже большой.

Стоимость копки могилы варьируется от 50 до 55 тысяч в зависимости от времени года и типа кладбища.

Если раньше многие не верили в коронавирус, то сейчас люди запуганы настолько, что даже друг к другу на похороны не подходят, отмечают ритуальщики.
Официально в Алматы от коронавируса умерли 54 человека. Гораздо больше умирают от пневмонии с отрицательным результатом теста на COVID-19.

Всего, согласно официальной статистике, в Казахстане от коронавируса скончались 375 человек, их них в Алматы – 54. Больше умерших только в столице – 81 человек.



В то же время за первое полугодие 2020 года в Казахстане, по данным Минздрава, зарегистрировано 98 546 случаев заболевания пневмонией – рост по сравнению со всем прошлым годом составил 55,4%. В июне 2020 года число зарегистрированных смертей от пневмонии увеличилось в 2,3 раза и составило 628 случаев.
- За официальными сводками лежат трагедии сотен семей. Кто-то потерял отца, мать, брата, сестру, сына или дочь. Эта общая трагедия для нас всех, - сказал ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, объявляя общенациональный траур по жертвам коронавируса.

Напомним, 13 июля в Казахстане был объявлен днем общенационального траура по умершим от коронавируса.


Источник: forbes.kz
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