В Казахстане предложили пересмотреть размер выплаты в 42500 и доплачивать семьям

Детский омбудсмен Аружан Саин уверена, что денег, которые государство платит сейчас, недостаточно для того, чтобы прокормить нескольких детей.
НУР-СУЛТАН, 15 июл — Sputnik. Уполномоченный по правам ребенка Аружан Саин предложила Минфину и министерству труда и соцзащиты населения пересмотреть государственную выплату на период карантина и платить семьям с детьми не 42 500, а больше.
Во время брифинга в Антикоррупционной службе детский омбудсмен отметила, что сейчас казахстанские экономисты должны подключиться к работе и подсчитать, сколько средств нужно направлять людям, чтобы они могли прожить во время карантина.
"Я с суммой в 42 500 поспорила бы. У меня есть предложение, что меры поддержки должны выплачиваться в зависимости от количества детей. На 42 500 одному человеку можно как-то протянуть, но семье с детьми сделать это крайне сложно", - заявила Саин.
Уполномоченный по правам ребенка в Казахстане предложила госорганам, ответственным за госвыплаты на период карантина, обратить внимание на российский опыт. Там размер помощи зависел от количества детей.
"Новый карантин стал неожиданностью для всех, и я надеюсь, что министерство финансов и Минтруда пересмотрят эти меры в экстренном порядке", - уточнила Аружан Саин.
Во вторник, 14 июля, правительство Казахстана приняло решение о повторной выплате пособия в 42 500 тенге для казахстанцев, оставшихся без работы в период усиления карантина. Выплаты будут осуществляться на основании заявок работодателей, индивидуальных предпринимателей, самозанятых.
В Минтруда заверили, что подготовят необходимый механизм выплаты до 17 июля, а с 20 июля деньги начнут поступать на счета казахстанцев.
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