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В Казахстане предложили пересмотреть размер выплаты в 42500 и доплачивать семьям

Просмотров:234 Опубликовано: Сегодня, 14:40
В Казахстане предложили пересмотреть размер выплаты в 42500 и доплачивать семьям
© Sputnik / Абзал Калиев
Детский омбудсмен Аружан Саин уверена, что денег, которые государство платит сейчас, недостаточно для того, чтобы прокормить нескольких детей.

НУР-СУЛТАН, 15 июл — Sputnik. Уполномоченный по правам ребенка Аружан Саин предложила Минфину и министерству труда и соцзащиты населения пересмотреть государственную выплату на период карантина и платить семьям с детьми не 42 500, а больше.

Во время брифинга в Антикоррупционной службе детский омбудсмен отметила, что сейчас казахстанские экономисты должны подключиться к работе и подсчитать, сколько средств нужно направлять людям, чтобы они могли прожить во время карантина.

"Я с суммой в 42 500 поспорила бы. У меня есть предложение, что меры поддержки должны выплачиваться в зависимости от количества детей. На 42 500 одному человеку можно как-то протянуть, но семье с детьми сделать это крайне сложно", - заявила Саин.

Уполномоченный по правам ребенка в Казахстане предложила госорганам, ответственным за госвыплаты на период карантина, обратить внимание на российский опыт. Там размер помощи зависел от количества детей.

"Новый карантин стал неожиданностью для всех, и я надеюсь, что министерство финансов и Минтруда пересмотрят эти меры в экстренном порядке", - уточнила Аружан Саин.

Во вторник, 14 июля, правительство Казахстана приняло решение о повторной выплате пособия в 42 500 тенге для казахстанцев, оставшихся без работы в период усиления карантина. Выплаты будут осуществляться на основании заявок работодателей, индивидуальных предпринимателей, самозанятых.

В Минтруда заверили, что подготовят необходимый механизм выплаты до 17 июля, а с 20 июля деньги начнут поступать на счета казахстанцев.


Источник: sputniknews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Pontilimo1980 (Посетители) Сегодня, 15:21
Ну вы сперва с кредитом решите вопрос.

Не ДОВЕРЯЙ- проститутке, наркоману и менту
 
 

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