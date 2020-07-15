Акции протеста в Белоруссии переросли в стычки с ОМОНом

В Белоруссии акции протеста переросли в стычки с ОМОНом. Правоохранители, пытаясь задержать участников митингов, применяют силу. Протестующие дают отпор милиции. Кадры одного из столкновений опубликованы в Telegram-канале RT.
На видео заметно, как бойцы спецподразделения пытаются поймать протестующих. Пока те убегают, другие участники акции бросаются с боем на силовиков. По данным правозащитного центра «Весна», которые приводит РИА Новости, в Белоруссии задержаны более 100 человек.
Митинги из-за отказа допустить к выборам бывшего главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико проходят по всей стране: в Минске, Гомеле и Бресте. В столице протестующие заняли улицу Немига.
Бабарико в настоящий момент находится в СИЗО. Его подозревают в создании и руководстве организованной преступной группой с целью вывода сотен миллионов долларов за рубеж. Он уже обратился в Комитет по правам человека ООН, заявив о необоснованном задержании и заключении под стражу.
В Белоруссии 9 августа состоятся президентские выборы. Особый резонанс среди населения страны вызвали задержания блогера Сергея Тихановского и Виктора Бабарико. 14 июля ЦИК Белоруссии отказал последнему в регистрации в качестве кандидатов. Не был допущен и еще один оппонент Лукашенко, Виктор Цепкало. Светлана Тихановская, жена задержанного блогера, сможет принять участие в выборах.
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