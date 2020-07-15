«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 15 Июля
+28...+27
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 412.55 KZT
  • €1 = 468.66 KZT
  • 1 RUB = 5.79 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Акции протеста в Белоруссии переросли в стычки с ОМОНом

Просмотров:467 Опубликовано: Сегодня, 17:19
Акции протеста в Белоруссии переросли в стычки с ОМОНом
Фото из Сети интернет
В Белоруссии акции протеста переросли в стычки с ОМОНом. Правоохранители, пытаясь задержать участников митингов, применяют силу. Протестующие дают отпор милиции. Кадры одного из столкновений опубликованы в Telegram-канале RT.

На видео заметно, как бойцы спецподразделения пытаются поймать протестующих. Пока те убегают, другие участники акции бросаются с боем на силовиков. По данным правозащитного центра «Весна», которые приводит РИА Новости, в Белоруссии задержаны более 100 человек.

Митинги из-за отказа допустить к выборам бывшего главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико проходят по всей стране: в Минске, Гомеле и Бресте. В столице протестующие заняли улицу Немига.

Бабарико в настоящий момент находится в СИЗО. Его подозревают в создании и руководстве организованной преступной группой с целью вывода сотен миллионов долларов за рубеж. Он уже обратился в Комитет по правам человека ООН, заявив о необоснованном задержании и заключении под стражу.

В Белоруссии 9 августа состоятся президентские выборы. Особый резонанс среди населения страны вызвали задержания блогера Сергея Тихановского и Виктора Бабарико. 14 июля ЦИК Белоруссии отказал последнему в регистрации в качестве кандидатов. Не был допущен и еще один оппонент Лукашенко, Виктор Цепкало. Светлана Тихановская, жена задержанного блогера, сможет принять участие в выборах.





Источник: lenta.ru
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 6 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Сергей Владимиров
 smotritel (Посетители) Сегодня, 18:44
Лукаш же шал, который не хочет отдавать народу то, что принадлежит народу
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • tolk
  • Сергей Владимиров
 Guz (Посетители) Сегодня, 18:19
ОбывателЪ,
Daulet201999,
tolk,
Усатый таракан в шоке и панике,ситуация схожая с нашей,вот только белорусы уже натерпелись и вскоре снесут таракана и ему только два путя или к Путину или к нам. Интересно наши своего примут?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Guz
  • Сергей Владимиров
  • Neo_454
 ОбывателЪ (Посетители) Сегодня, 18:13
В Хабаровском крае протесты против произвола Единой России пока мирно проходят. Протестующие вовремя вычисляют засланных кремлевских титушек-правокаторов. Интересно чем это закончится. Пока же стало ясно одно: "Губернатор в системе Путина должен быть непопулярным серым чиновником. А Фургал нравился - в этом его преступление. На новом избирательном цикле Путину такие не нужны, ему нужны винтики. Это также сигнал другим".

Каждое утро мы рождаемся вновь. И то, что мы сделаем сегодня, и будет иметь наибольшую важность.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • Guz
  • Username
  • tolk
  • Сергей Владимиров
  • Freeman81
 Daulet201999 (Посетители) Сегодня, 17:57
У Лукашенко закончились все мыслимые и немыслимые сроки правления. Пора уходить.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +7
  • kz1990
  • Daulet201999
  • Guz
  • Username
  • Сергей Владимиров
  • Freeman81
  • Галина63
 tolk (Посетители) Сегодня, 17:39
babe,
Обычный диктатор.
 
-1
  • kz1990
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Expert
  • Empro
 babe (Посетители) Сегодня, 17:28
У Лукашенко свои планы и любая попытка вмешаться будет пресечена жестко и безоговорочно. Ничего , сколько 9 августа , выборы пройдут и все нормализуется. Лукашенко грамотный и жесткий лидер Беларуси.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика