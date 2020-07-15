Умер заслуженный пилот Казахстана, вывозивший студентов из Уханя

От пневмонии умер заслуженный пилот Казахстана Болат Серикбаев, вывозивший студентов из Уханя. Также он летал за гуманитарной помощью. Об этом корреспонденту Tengrinews.kz рассказал родственник погибшего.



В семье Болата Серикбаева было четыре пилота, и все были командирами больших судов.



"У нас было 12 детей, шесть девочек и шесть мальчиков. Он был десятым. После того как все дети выросли, самый старший брат пошел в гражданскую авиацию. Он стал пилотом, потом я стал пилотом, сейчас я работаю начальником управления летной эксплуатации Комитета гражданской авиации. Потом еще один брат и Болат пошли по нашим стопам", - делится брат погибшего Даулет Серикбаев.



В последние годы Болат работал в компании SCAT. Был командиром экипажа Boeing 757-767. Именно он вывозил казахстанских студентов из Уханя, вспоминает старший брат. Он летал в страны с самым высоким уровнем заражаемости, чтобы привезти домой соотечественников. А когда границы закрылись, стал летать за гуманитарной помощью.



"Он каждый месяц летал в Китай, начиная с февраля по сей день, по июль. Также в Европу - в Бельгию, Германию. И в ближайшие государства - Россию, Грузию, Азербайджан. Как и врачи, он был на передовой. Пилоты, которые выполняют рейсы гуманитарной помощи, тоже рискуют жизнью, вывозя пассажиров, уже больных. Тем более такая в самолете система кондиционирования, что эти микробы просто крутятся в воздухе. Они все в масках работали, но я всегда его предупреждал, просил быть очень осторожным. Мы с ним постоянно на связи были", - рассказал старший брат.



Мужчина вспоминает, что через два дня после последнего прилета у Болата поднялась легкая температура до 37-37,5 градуса. Затем ему стало хуже.



"Третьего июля началась одышка, и температура до 40 градусов резко взлетела. С первых дней мы обратились к врачам. Они назначили лечение. После третьего числа, когда ему совсем плохо стало, скорая помощь его забрала в 4-ю городскую больницу Алматы. 5 июля в 6 утра он скончался. Нам сказали, от пневмонии. Работа в небе всегда сопряжена с риском. Поэтому ничего не боимся, страха у нас нет. Мы осознали, какой это вирус, он не щадит никого", - рассказал Даулет Серикбаев.



Болат всегда стремился быть отличным пилотом, профессионалом в своем деле, вспоминает Даулет. Каждый год в компании выбирали лучшего командира, и его не раз награждали. Он в совершенстве знал английский, арабский, русский, казахский.



"Он всем помогал: молодых пилотов обучал, занимался благотворительностью. Все друзья и соседи его уважали. У него трое детей остались. Двое сыновей и дочка, младший сын только перешел в 8-й класс. Мы в растерянности и скорбим. Он погиб от этой болезни. Мы его очень любили", - рассказал старший брат.



В Авиакомпания SCAT рассказали, что это большая потеря для авиации.



"Болат Мусаевич был настоящим профессионалом своего дела. Командир воздушных судов типов Boeing-757 и Boeing-767 с более чем 38-летним опытом работы. Он принимал самое активное участие в выполнении рейсов по доставке гуманитарных грузов и репатриации наших сограждан на Родину. Вся его деятельность была направлена на то, чтобы оказывать посильную помощь в это сложное для всех время. За время работы в авиакомпании Болат Мусаевич завоевал любовь и уважение всех коллег. С тяжелым сердцем нам приходится принимать эти события. Мы скорбим вместе с близкими", - написали в авиакомпании.



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