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Причины массового заражения пневмонией в РК станут известны через две недели — Минздрав

Просмотров:657 Опубликовано: Сегодня, 18:30
Причины массового заражения пневмонией в РК станут известны через две недели — Минздрав
Фото из Сети интернет
Нур-Султан. 15 июля. КазТАГ – Мадина Алимханова. Причины массового заражения пневмонией в Казахстане станут известны минимум через две недели, сообщила вице-министр здравоохранения РК Людмила Бюрабекова.

«Мы брали пробы у пациентов в четырех регионах. Обнаружены были бактериальная инфекция с такими возбудителями как стрептококки, стафилококк, энтерококк, а также грибковая инфекция была обнаружена. Мы не обнаружили, что эти пневмонии вызваны вирусами гриппа, парагриппа, но, вместе с тем, чтобы получить точные данные, мы пошли на второй этап исследования, который завершится в ближайшие две недели», — сказала Бюрабекова на брифинге в среду.

При этом она отметила, что охват пациентов и объем исследований будет увеличен.

«То есть, мы расширили регионы и расширили количество пациентов, которых будем обследовать, а также добавили для исследования еще анализ крови на ИФА, для того, чтобы посмотреть наличие антител у этих пациентов. И уже после того, как мы завершим все исследования, проанализируют наши ученые, мы опубликуем полностью эти данные», — добавила она.


Источник: zonakz.net
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Комментарии ( 4 )

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 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • синдбад
  • Галина63
  • Леська
  • veselaya
 babe (Посетители) Сегодня, 19:16
12-й регион, что за истерия ?! Дураку понятно , что это пневмонии вызванные короновирусом! Ну, а государству надо же себя как то отмазать , что они не готовы , вот и ищут неизведанную болезнь.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • alixah
 htc (Посетители) Сегодня, 19:08
Скажут что это Коронавирус, вот и всё. А про Алматинскую лабораторию которая финансирует США молчат. Я предпологаю что людей специально заразили тестами.
 
-1
  • babe
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Галина63
  • alixah
 12-й регион (Посетители) Сегодня, 19:01
Причины массового заражения пневмонией в Казахстане станут известны минимум через две недели

Ещё 2 недели? Это как минимум ещё 1400 жизни! Не можете работать на опережение.Ещё 2 недели назад вы должны были знать причины и выработать протокол лечения
 
 

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