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В России выделили более 100 штаммов коронавируса

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 19:19
В России выделили более 100 штаммов коронавируса
Фото АГН «Москва»
В России выделено более 100 штаммов коронавируса. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании координационного совета по борьбе с распространением инфекции, передает РИА Новости.

Голикова отметила, что в стране разрабатывается 26 вариантов вакцин от коронавируса, передает ТАСС. По словам вице-премьера, судя по результатам исследования, их начнут применять «в скором времени».

Чиновница также добавила, что В России зарегистрировано 114 тест-систем для диагностики коронавируса. Диагностикой занимаются 794 лаборатории во всех регионах страны.

Ранее Минздрав предупредил, что существует возможность возникновения второй волны коронавируса в России. Для снижения рисков министерство посоветовало соблюдать меры предосторожности и быть бдительными, носить маски в общественных местах, прививаться от гриппа и пневмококковой инфекции.

На 15 июля в России выявлено 746 369 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, зафиксировано 11 770 летальных исходов, выздоровели 523 249 человек.


Источник: lenta.ru
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