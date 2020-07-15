В России выделили более 100 штаммов коронавируса

В России выделено более 100 штаммов коронавируса. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании координационного совета по борьбе с распространением инфекции, передает РИА Новости.
Голикова отметила, что в стране разрабатывается 26 вариантов вакцин от коронавируса, передает ТАСС. По словам вице-премьера, судя по результатам исследования, их начнут применять «в скором времени».
Чиновница также добавила, что В России зарегистрировано 114 тест-систем для диагностики коронавируса. Диагностикой занимаются 794 лаборатории во всех регионах страны.
Ранее Минздрав предупредил, что существует возможность возникновения второй волны коронавируса в России. Для снижения рисков министерство посоветовало соблюдать меры предосторожности и быть бдительными, носить маски в общественных местах, прививаться от гриппа и пневмококковой инфекции.
На 15 июля в России выявлено 746 369 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, зафиксировано 11 770 летальных исходов, выздоровели 523 249 человек.
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