Родственники умерших врачей в Шымкенте не получили 10 млн тенге – причиной смерти была пневмония, а не Covid-19

Тесты не определяют Covid-19 при атипичной пневмонии. Тем не менее семьи погибших не смогли претендовать на компенсацию от государства.
Родственникам умерших медработников в Шымкенте выплатили по 1 млн тенге – столько составила компенсация от акимата города, сообщает телеканал КТК.
В случае смерти медработника от коронавируса выплата из Госфонда социального страхования должна была составить 10 млн тенге, вот только официально медики в Шымкенте умерли не от коронавируса, а от пневмонии.
Сейчас Covid-19 в Казахстане признают только случаи, подтверждённые результатом ПЦР-теста. Минздрав пока только изучает вопрос включения случаев атипичной пневмонии в статистику по Covid-19. Хотя к тому, что многочисленные случаи пневмонии вызваны коронавирусом, склоняются и эксперты ВОЗ, и казахстанские врачи.
Главный санврач Казахстана ранее пояснила, что Covid-19 не выявляется при пневмонии, так как вирус опускается в нижние дыхательные пути.
В Шымкенте от пневмонии скончались девять врачей и медицинских сестёр. Шестерых из них посмертно наградили орденами.
"Мы не оставим врачей, которые противостоят этой болезни. У нас сейчас нет врачей, которые бы заразились и умерли во время работы с заболевшими коронавирусом гражданами. Но многие болеют и дальше работают, выздоравливают и сразу приступают к работе. Мы благодарим за самоотверженный труд каждого", – сказала аким Шымкента Мурат Айтенов.
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