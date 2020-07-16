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Родственники умерших врачей в Шымкенте не получили 10 млн тенге – причиной смерти была пневмония, а не Covid-19

Просмотров:566 Опубликовано: Сегодня, 12:21
Родственники умерших врачей в Шымкенте не получили 10 млн тенге – причиной смерти была пневмония, а не Covid-19
Фото из Сети интернет
Тесты не определяют Covid-19 при атипичной пневмонии. Тем не менее семьи погибших не смогли претендовать на компенсацию от государства.

Родственникам умерших медработников в Шымкенте выплатили по 1 млн тенге – столько составила компенсация от акимата города, сообщает телеканал КТК.

В случае смерти медработника от коронавируса выплата из Госфонда социального страхования должна была составить 10 млн тенге, вот только официально медики в Шымкенте умерли не от коронавируса, а от пневмонии.

Сейчас Covid-19 в Казахстане признают только случаи, подтверждённые результатом ПЦР-теста. Минздрав пока только изучает вопрос включения случаев атипичной пневмонии в статистику по Covid-19. Хотя к тому, что многочисленные случаи пневмонии вызваны коронавирусом, склоняются и эксперты ВОЗ, и казахстанские врачи.

Главный санврач Казахстана ранее пояснила, что Covid-19 не выявляется при пневмонии, так как вирус опускается в нижние дыхательные пути.

В Шымкенте от пневмонии скончались девять врачей и медицинских сестёр. Шестерых из них посмертно наградили орденами.

"Мы не оставим врачей, которые противостоят этой болезни. У нас сейчас нет врачей, которые бы заразились и умерли во время работы с заболевшими коронавирусом гражданами. Но многие болеют и дальше работают, выздоравливают и сразу приступают к работе. Мы благодарим за самоотверженный труд каждого", – сказала аким Шымкента Мурат Айтенов.


Источник: informburo.kz
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Комментарии ( 5 )

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almaty2018 (Посетители) Сегодня, 14:25
Чей-то комментарий:
Решение проблемы по казахски- есть проблема? Переименовываем. Нет проблемы.
 
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  • Космос
  • Костя
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  • Сергей Владимиров
  • Барабашка
  • Expert
 tolk (Посетители) Сегодня, 12:35
Позор! Как не стыдно?
 
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  • Сергей Владимиров
  • mer
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  • Expert
 aman6586 (Посетители) Сегодня, 12:33
Да.слов нету. Это наше правительство виновата и больше не кто. Как платить так сразу в кусты. А как лечить так лучше врачей нет .
 
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  • Vohazab
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 babe (Посетители) Сегодня, 12:27
Костя,
Конечно, куча плюсов. Умер не от ковид , а от пневмонии, раз -статистику не портить, два -не надо признавать, что государство за 3 мес ЧС не подготовились и поэтому люди мрут как мухи, три - выплат делать не надо и ещё много и много можно перечислять.
 
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 Костя (Посетители) Сегодня, 12:23
Вот и открылась тайна, почему пневмония не ковид. Всё просто оказалось.
 
 

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