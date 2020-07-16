Канье Уэст зарегистрировался кандидатом в президенты США

Рэпер Канье Уэст зарегистрировался как кандидат для участия в выборах президента США. Об этом свидетельствует соответствующая Форма №1 на сайте Федеральной избирательной комиссии США.
Из заявки следует, что Уэст будет баллотироваться от комитета «Канье 2020» в штате Оклахома. В качестве партии он указал аббревиатуру BDY, и благодаря этой игре слов он стал представителем «Вечеринки в честь дня рождения» (BDY Party).
Рэпер оформил заявку 15 июля.
Портал TMZ уточняет, что Уэст еще не подал более важную Форму №2 о сборе или тратах более 5000 долларов на избирательную кампанию. Без этой справки он не сможет получить статус кандидата в соответствии с федеральным законом о финансировании кампании.
15 июля консалтинговая компания Redfield & Wilton Strategies подсчитала долю граждан США, готовых поддержать на президентских выборах Канье Уэста. За него готовы отдать голос два процентов американцев. Лидером американских симпатий в предвыборной гонке остается Джо Байден (48 процентов).
Ранее стало известно, что Уэст принял решение запустить предвыборную кампанию из-за обострения психического расстройства. Источники из окружения музыканта рассказали, что он переживает маниакальную фазу биполярного аффективного расстройства и это повлияло на его недавние действия и высказывания. Артист якобы переносит подобные обострения ежегодно.
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