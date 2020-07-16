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Канье Уэст зарегистрировался кандидатом в президенты США

Просмотров:203 Опубликовано: Сегодня, 13:05
Канье Уэст зарегистрировался кандидатом в президенты США
Фото: Globallookpress.com
Рэпер Канье Уэст зарегистрировался как кандидат для участия в выборах президента США. Об этом свидетельствует соответствующая Форма №1 на сайте Федеральной избирательной комиссии США.

Из заявки следует, что Уэст будет баллотироваться от комитета «Канье 2020» в штате Оклахома. В качестве партии он указал аббревиатуру BDY, и благодаря этой игре слов он стал представителем «Вечеринки в честь дня рождения» (BDY Party).

Рэпер оформил заявку 15 июля.

Портал TMZ уточняет, что Уэст еще не подал более важную Форму №2 о сборе или тратах более 5000 долларов на избирательную кампанию. Без этой справки он не сможет получить статус кандидата в соответствии с федеральным законом о финансировании кампании.

15 июля консалтинговая компания Redfield & Wilton Strategies подсчитала долю граждан США, готовых поддержать на президентских выборах Канье Уэста. За него готовы отдать голос два процентов американцев. Лидером американских симпатий в предвыборной гонке остается Джо Байден (48 процентов).

Ранее стало известно, что Уэст принял решение запустить предвыборную кампанию из-за обострения психического расстройства. Источники из окружения музыканта рассказали, что он переживает маниакальную фазу биполярного аффективного расстройства и это повлияло на его недавние действия и высказывания. Артист якобы переносит подобные обострения ежегодно.


Источник: lenta.ru
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Комментарии ( 3 )

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 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Guz
  • tolk
 Daulet201999 (Посетители) Сегодня, 13:56
У них хоть регистрируют, попробуй зарегистрироваться у нас. Посадят сразу либо дадут условную судимость чтобы несмог балатироваться. Нам далеко до США.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Костя
 Guz (Посетители) Сегодня, 13:47
В Украине один клоун уже есть, Америка на очереди.
 
-1
  • tolk
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Guz
 Костя (Посетители) Сегодня, 13:08
Если Американцы проголосуют за кого-либо, кроме Трампа на очередных выборах - тот этот кто-либо будет последним президентом Америки.
 
 

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