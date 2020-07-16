«Каждый гражданин получит по е-баллу» - выяснилось, откуда видео

В социальных сетях стал вирусным фрагмент видео о том, как некий чиновник объяснял людям, каким образом "каждый гражданин может получить по е-баллу". Выяснилось, что видео было снято в России, передает Tengrinews.kz.Ролик появился в соцсетях 8 июля и рассмешил пользователей из-за слов спикера, созвучных с нецензурной лексикой.На видео запечатлено выступление руководителя бюро по защите прав предпринимателей иркутского регионального отделения "Опоры России" Михаила Николаева. В прямом эфире на YouTube-канале "Мой бизнес" он озвучивал пошаговую инструкцию, как стать самозанятым."Самозанятый, когда заплатит налог в пенсионный фонд, у него не будет никаких отчислений. Он может сделать это самостоятельно, за дополнительные деньги, если он хочет, чтобы у него начислялись е-баллы. Если хочет, чтобы баллы были, он должен зарегистрироваться и заплатить. Тогда получит каждый гражданин по е-баллу", - сказал юрист в прямом эфире.На кадрах можно заметить, как улыбнулись собеседницы после слов выступающего.