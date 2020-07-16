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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

«Каждый гражданин получит по е-баллу» - выяснилось, откуда видео

Просмотров:1049 Опубликовано: Сегодня, 13:33
«Каждый гражданин получит по е-баллу» - выяснилось, откуда видео
Фото Tengrinews.kz
В социальных сетях стал вирусным фрагмент видео о том, как некий чиновник объяснял людям, каким образом "каждый гражданин может получить по е-баллу". Выяснилось, что видео было снято в России, передает Tengrinews.kz.

Ролик появился в соцсетях 8 июля и рассмешил пользователей из-за слов спикера, созвучных с нецензурной лексикой.





На видео запечатлено выступление руководителя бюро по защите прав предпринимателей иркутского регионального отделения "Опоры России" Михаила Николаева. В прямом эфире на YouTube-канале "Мой бизнес" он озвучивал пошаговую инструкцию, как стать самозанятым.

"Самозанятый, когда заплатит налог в пенсионный фонд, у него не будет никаких отчислений. Он может сделать это самостоятельно, за дополнительные деньги, если он хочет, чтобы у него начислялись е-баллы. Если хочет, чтобы баллы были, он должен зарегистрироваться и заплатить. Тогда получит каждый гражданин по е-баллу", - сказал юрист в прямом эфире.

На кадрах можно заметить, как улыбнулись собеседницы после слов выступающего.



Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 5 )

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Костя (Посетители) Сегодня, 14:50
Цитата: mer
Так один известный господинтоварищбарин сказал, получил с одной стороны, по лицу, подставь другую,... и терпи... т


Не знаю кто сказал такое, в это мы не верим.

Мы всё-таки стараемся как то выживать, хоть и делаем это вопреки закона, здравого смысла, и, главное, вопреки властьимущим и разного рода травящим нас коммерсантов и спекулянтов.

Пока ещё хватает сил.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Toryn
 mer (Посетители) Сегодня, 14:47
Костя,Так один известный господинтоварищбарин сказал, получил с одной стороны, по лицу, подставь другую,... и терпи... такова твоя доля.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • tolk
  • Toryn
 Костя (Посетители) Сегодня, 14:01
Цитата: замакима
Не чего смешного. Так и получим)


Да уже устали получать, сказать по-правде...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • kolu411
  • tolk
  • Toryn
 замакима (Посетители) Сегодня, 13:59
Не чего смешного. Так и получим)
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • kolu411
  • tolk
  • Toryn
 mer (Посетители) Сегодня, 13:51
Какое многозначительное словосочетание, однако devil devil devil
 
 

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