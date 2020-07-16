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«Неизвестной пневмонии» в Казахстане нет - комментарий российских врачей

Просмотров:3490 Опубликовано: Сегодня, 14:14
«Неизвестной пневмонии» в Казахстане нет - комментарий российских врачей
Фото из Сети интернет
Казахстанцы обеспокоены информацией о "неизвестной пневмонии". Такой диагноз ставят пациентам с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус. Что думают о "новой пневмонии" российские врачи, прибывшие для помощи коллегам, узнал Sputnik Казахстан

Материалы о том, что в Казахстане отмечена вспышка неизвестной пневмонии, более смертоносной, чем COVID-19, опубликовали китайские СМИ, а за ними - и международные. По данным Минздрава Казахстана, с 1 по 8 июля было зарегистрировано 56,8 тысячи случаев пневмонии, более 39 тысяч фактов зарегистрированы как "вирусные пневмонии неуточненной этиологии".

В настоящее время группа российских медиков работает в Городском центре фтизиопульмонологии Нур-Султана.

"Сейчас все пневмонии считаются потенциально коронавирусной инфекцией. Потому что эпидемиологические показатели для летнего периода не характерны для пневмоний. Мы просто можем взять статистику и сравнить, сколько было пневмоний в прошлом году. Вычтя эти цифры, мы получим как раз распространенность коронавирусной инфекции", - пояснил пульмонолог Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава РФ Евгений Попов.

Он отметил, что не все тесты у этих пациентов бывают положительными на COVID-19. При этом клиническая картина (объем поражения, результаты компьютерной томографии) практически идентична. Она зависит от процента поражения, тяжести заболевания и наличия сопутствующих заболеваний.

"Также зависит от дня заболевания, потому что компьютерную томографию или обычную рентгенографию (делают) на разный день исследования. Поэтому и уровень тяжести, и уровень медикаментозных назначений зависит от дня заболевания и объема поражения", - указал Попов.

Поэтому практически все пневмонии в настоящий момент, которые ставят в качестве диагноза, должны расцениваться автоматически как потенциальная коронавирусная пневмония, считает российский специалист.



Источник: sputniknews.kz
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Комментарии ( 4 )

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Mackoi (Посетители) Сегодня, 15:58
Согласно мировой статистике где-то 15 % от заразившихся коронавирусом заболевают пневмонией. Если за 8 дней пневмонией заболели 56800 человек, то значит заразились где то 380 000 человек в Казахстане. И это за неделю или две.
 
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  • babe
  • синдбад
 mer (Посетители) Сегодня, 14:57
Expert,
Да уже весь мир смеётся над Казахстаном,что у нас, ради приятной статистики, в том числе и для мировой общественности, чиновники скрывают правду, причём многие это делают ради своих амбиций. По поводу пневмонии, это и жирафу ясно, возьми статистику за прошлые года и сравни с настоящей, там сразу всё видно.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • mer
  • Toryn
 babe (Посетители) Сегодня, 14:56
Не уже ли хоть кто-то «объяснил» этим «умникам» ! Но , видимо , рано радоваться , сейчас опять , что -нибудь придумают господа власти, следуя своим интересам
 
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  • veselaya
  • leo529
  • babe
  • tolk
  • Toryn
 Expert (Посетители) Сегодня, 14:36
Россиянам не понять, тут дело в выплатах родственникам погибших. Ради экономии можно и очевидное поотрицать...
 
 

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