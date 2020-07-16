«Неизвестной пневмонии» в Казахстане нет - комментарий российских врачей

Казахстанцы обеспокоены информацией о "неизвестной пневмонии". Такой диагноз ставят пациентам с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус. Что думают о "новой пневмонии" российские врачи, прибывшие для помощи коллегам, узнал Sputnik Казахстан
Материалы о том, что в Казахстане отмечена вспышка неизвестной пневмонии, более смертоносной, чем COVID-19, опубликовали китайские СМИ, а за ними - и международные. По данным Минздрава Казахстана, с 1 по 8 июля было зарегистрировано 56,8 тысячи случаев пневмонии, более 39 тысяч фактов зарегистрированы как "вирусные пневмонии неуточненной этиологии".
В настоящее время группа российских медиков работает в Городском центре фтизиопульмонологии Нур-Султана.
"Сейчас все пневмонии считаются потенциально коронавирусной инфекцией. Потому что эпидемиологические показатели для летнего периода не характерны для пневмоний. Мы просто можем взять статистику и сравнить, сколько было пневмоний в прошлом году. Вычтя эти цифры, мы получим как раз распространенность коронавирусной инфекции", - пояснил пульмонолог Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава РФ Евгений Попов.
Он отметил, что не все тесты у этих пациентов бывают положительными на COVID-19. При этом клиническая картина (объем поражения, результаты компьютерной томографии) практически идентична. Она зависит от процента поражения, тяжести заболевания и наличия сопутствующих заболеваний.
"Также зависит от дня заболевания, потому что компьютерную томографию или обычную рентгенографию (делают) на разный день исследования. Поэтому и уровень тяжести, и уровень медикаментозных назначений зависит от дня заболевания и объема поражения", - указал Попов.
Поэтому практически все пневмонии в настоящий момент, которые ставят в качестве диагноза, должны расцениваться автоматически как потенциальная коронавирусная пневмония, считает российский специалист.
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