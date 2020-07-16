Получателям соцвыплаты во время ЧП нужно подать заявку повторно - министр

Министра труда и соцзащиты Биржана Нурымбетова спросили, почему социальная выплата в размере 42 500 тенге не приходит автоматически тем казахстанцам, которые получили ее на момент введения ЧП в стране, передает ИА «NewTimes.kz».



Он назвал несколько причин того, почему заявление подавать необходимо.



По словам министра, те ограничения деятельности, которые мы наблюдали на момент ЧП были жестче, нежели эти, введенные на момент карантина.



«То есть многие предприятия работают сегодня — строительный сектор, промышленный сектор и сфера услуг и торговля с некоторыми ограничениями работает. Потом могут быть случаи, когда человек в прошлый раз работал дистанционно, а в этот раз работодатель его вынужденно отправил в отпуск без сохранения. В итоге по нему у нас данных нету и ему надо подать заявку», — пояснил Нурымбетов.



В заключение чиновник еще раз напомнил о необходимости подачи заявления, обосновывая это тем, что казахстанцам не требуется предоставлять пакет документов.