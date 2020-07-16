Армения и Азербайджан: Почему бои вспыхнули вновь?

Жительница Товузского района Азербайджана показывает разрушения после обстрела с армянской стороны. 14 июля 2020 года.

Армянские военные занимают позиции на линии столкновений. 14 июля 2020 года.

Кадр видео, запечатлевшего, предположительно, момент уничтожения армянской военной инфраструктуры.

В чем причины новой вспышки столкновений между армянскими и азербайджанскими военными? Каково влияние внутриполитических процессов на случившееся? Возможны ли более крупные конфликты между двумя государствами? Происходящее на Южном Кавказе — глазами экспертов.Три дня боевых действий на армяно-азербайджанской границе взволновали международное сообщество и обострили глубоко укоренившиеся обиды в обеих странах.В результате артиллерийского обстрела и других атак с 12 по 14 июля между соседствующими неприятелями на северной части границы этих стран погибло 16 человек, в том числе один мирный житель. После кратковременной деэскалации, по сообщениям, утром 16 июля между Арменией и Азербайджаном возобновились бои.Столкновения с человеческими жертвами — одно из многих последствий спора за территорию Нагорного Карабаха. Недавний эпизод обострения — самый кровавый за последние четыре года.Конфликт вспыхнул в 1988 году на фоне требований этнических армян о независимости Нагорно-Карабахского региона Азербайджана и объединения с Арменией в период падения советской власти в Москве.Соглашение о прекращении огня, достигнутое в 1994 году, положило конец широкомасштабным силовым действиям, в результате которых погибло около 30 тысяч человек. Но прекращение огня не смогло разрешить спор.Сотни тысяч этнических азербайджанцев и армян бежали в обе стороны через границы, чтобы присоединиться к своим этническим группам на фоне опасений националистических репрессий.Прекращение огня оставило Нагорный Карабах и окружающие его районы Азербайджана под фактическим контролем Армении. Это также создало предпосылки для десятилетий кровопролитных, но в основном незначительных стычек вдоль линии непосредственного соприкосновения и вблизи их общей границы.После десятков небольших стычек последних двух десятилетий стороны, как правило, винили друг друга в «провокациях».Согласно некоторым сообщениям, начало нынешнему инциденту положил азербайджанский военный автомобиль, проезжавший 12 июля около северного участка границы.Но в подобных случаях независимое подтверждение получить практически невозможно.— Самое странное, что он ничем реально не спровоцирован, — заявил «Настоящему Времени» политолог из Московского центра Карнеги Аркадий Дубнов.По его словам, непохоже, что внезапному всплеску насилия есть какое-либо «внутреннее объяснение», кроме как возможные националистические попытки изобразить любую конфронтацию как своего рода «победу» в противостоянии.— Все обстоятельства, связанные с возникновением этого конфликта, заставляют предположить, что его природа носит человеческий характер, а не военно-политический, стратегический или геополитический, — говорит Дубнов.Старший научный сотрудник Carnegie Europe Томас де Ваал констатирует хорошо знакомое перекладывание вины и отсутствие ясности, но настаивает на том, что все нарушения соглашения о прекращения огня в течение почти трех десятилетий между Арменией и Азербайджаном были следствием «политических решений».«Здесь нет ничего случайного. Нарушения прекращения огня — это политическое решение», — написал в Twitter’е де Ваал.Он также высказал предположение, что Баку, возможно, был в большой степени разочарован нынешней безвыходной ситуацией — несмотря на то, что в начале прошлого года международные посредники призвали лидеров Армении и Азербайджана «подготовить свое население к миру».«Неясно, кто это начал, хотя [у Азербайджана] есть в этом больший интерес, поскольку ему нравится напоминать миру о том, что ситуация на месте "ненормальная", и он разочарован отсутствием политического прогресса с 2018 года. 7 июля [президент Азербайджана Ильхам] Алиев сказал об этом открыто», — отметил Томас де Ваал в Twitter’е.На прошлой неделе Алиев пригрозил выйти из зашедших в тупик международных мирных переговоров, «если они не дадут результатов».Общее число погибших — 15 военнослужащих и одно гражданское лицо — самое большое число жертв в армяно-азербайджанских столкновениях с 2016 года. Последнее сопоставимое по масштабу обострение произошло в 2008 году.Нынешний эпизод «примечателен» еще и тем, что, как сообщается, на третий день боев, 14 июля, был убит генерал-майор Азербайджана.Большинство стычек последних трех десятилетий были связаны со снайперским или пулеметным огнем и гораздо более ограниченным числом погибших: обычно военнослужащие более низкого ранга и еще реже — гражданские лица.На этот раз в боях участвовали танки, дроны, артиллерия и минометы.Это боестолкновение было также необычно тем, что, по сообщениям, вспыхнуло в сотнях километров от спорной территории Нагорного Карабаха, на признанной международным сообществом границе между Арменией и Азербайджаном.Судя по сообщениям, оно было ограничено меньшей областью, чем некоторые из самых крупных столкновений прошлого десятилетия.Старший аналитик Международной кризисной группы и бывший корреспондент Радио Свободная Европа / Радио Свобода Олеся Вартанян предостерегла от поспешных сравнений с так называемой четырехдневной войной 2016 года, в результате которой погибло более 200 человек в самых жестоких боях с момента прекращения огня 1994 года.«Некоторые журналисты спешат со сравнениями с эскалацией 2016 года. Это ошибка. Потому что нынешняя вспышка происходит на небольшой территории с ограниченным количеством тяжелого вооружения. В 2016 году столкновения произошли вдоль всей линии фронта в зоне конфликта Нагорного Карабаха», — написала Вартанян.Вспышки насилия вызвали националистическую истерию в обеих странах.— Если кое-кто из военно-политического крыла каждой из сторон захочет показать, что он главный патриот и защитник интересов Родины, то он может пойти на обострение [ситуации]. Это весьма опасно, — заявил Дубнов в интервью «Настоящему Времени».Общественный гнев по поводу гибели азербайджанских военных вывел 14 июля тысячи людей на улицы Баку, несмотря на ограничения на собрания из-за коронавируса, с потенциальной угрозой выхода ситуации из-под контроля.Полиция и силы безопасности вступили в столкновение с толпой и сообщили о десятках задержанных после того, как некоторые демонстранты — скандирующие националистические фразы, такие как «Мобилизация!» и «Азербайджан неделим!», подразумевая Нагорный Карабах, — начали штурмовать здание парламента Азербайджана.Публичные демонстрации прекратились в ту же ночь.В Ереване премьер-министр Армении Никол Пашинян пообещал, что действия Азербайджана «не останутся без ответа».Количество столкновений вдоль линии фронта — с тех пор как было достигнуто соглашение о прекращении огня по поводу Нагорного Карабаха в 1994 году — уменьшилось с приходом к власти Пашиняна два года назад в результате бескровного восстания, вызванного уличными протестами против предполагаемой коррупции и политического застоя.Это затишье первоначально сопровождалось активными дипломатическими и политическими переговорами и расширением военной коммуникации между двумя сторонами. Так было до недавней стычки.Но двусторонняя напряженность росла, по крайней мере в прошлом году. Противостоя нарастающему внутриполитическому давлению и общественному нетерпению по поводу скорости реформ, Пашинян год назад нанес удар по усилиям по достижения мира, демонстративно объявив толпе в центре Нагорного Карабаха, что «Арцах — это Армения».«Как только начинает одна сторона, другая отвечает, ни одна не отступает. Конфликт глубоко укоренился в обеих странах. Мы видим сплочение вокруг флага в обеих странах. Это полезно для обоих правительств, отвлекает людей от экономических проблем и пандемии», — сказал де Ваал о столкновении на этой неделе.Внешние наблюдатели, такие как Международная кризисная группа, утверждают, что «без переговоров по ключевым вопросам — будущее районов, прилегающих к Нагорному Карабаху, и проживающих там в настоящее время людей, перспективы международного миротворчества и статус Нагорного Карабаха — есть риски дальнейшего ужесточения».15 июля должностные лица министерства обороны в обеих странах объявили об отсутствии за ночь новых боевых действий, подав надежду, что стычка не выйдет из-под контроля, несмотря на ужесточение риторики.Новое кровопролитие произошло в условиях нажима ООН по «прекращению военных действий во всех ситуациях», поскольку правительства всего мира сосредоточены на борьбе с пандемией конавируса.Соединенные Штаты, Европейский союз, Турция и Россия призывают Баку и Ереван проявить сдержанность.Турция, первое государство, признавшее независимость Азербайджана в 1991 году, осталась верным стратегическим союзником этой страны с преимущественно тюркоязычным и исповедующим ислам населением и историческим врагом Еревана.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил свое разочарование по поводу отсутствия международных посреднических усилий в отношении Нагорного Карабаха в своем выступлении на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 2019 году.Эрдоган предупредил, что стабильность на Южном Кавказе «очень важна для достойного будущего и спокойствия в мире».Тем временем Россия поддерживает глубокие экономические, военные и стратегические связи с Арменией, хотя похоже, что с приходом к власти два года назад премьер-министра Армении Пашиняна наблюдается некоторое дипломатическое охлаждение.Но Москва обладает некоторым влиянием и в Азербайджане.Как сообщается, 13 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров побеседовал со своими коллегами в обеих странах и призвал их «продемонстрировать сдержанность», чтобы избежать дальнейшей дестабилизации региона.14 июля пресс-секретарь президента России Владимира Путина заявил, что Москва готова выступить посредником, если ей будет предоставлена возможность.Европейский союз призвал обе страны «прекратить вооруженное противостояние» и «принять немедленные меры для предотвращения дальнейшей эскалации», сообщает новостное агентство AFP.А госсекретарь США Майк Помпео 15 июля заявил, что Соединенные Штаты «глубоко обеспокоены» силовыми действиями между Арменией и Азербайджаном. Он призвал стороны к «деэскалации».Минская группа ОБСЕ, сопредседателями которой являются Соединенные Штаты, Россия и Франция, существует с 1992 года и служит основой для установления прочного мира и безопасности между Арменией и Азербайджаном.Но в последние годы Минская группа ОБСЕ, похоже, ослабила свою деятельность в пользу расширения двусторонних контактов между Баку и Ереваном. Саммит Минской группы с участием глав Армении и Азербайджана не созывался с 2017 года.В конце 2019 года де Ваал предупредил, что «если ситуация снова ухудшится, это станет проверкой международных посредников Минской группы ОБСЕ из Франции, России и США, которые были чрезвычайно молчаливыми по поводу Нагорного Карабаха в последние два года, позволяя Армении и Азербайджану брать на себя инициативу, но у них может не быть иного выбора, кроме как быть более активными и продвигать новые идеи и новые подходы, чтобы предотвратить новое разжигание этого тлеющего конфликта».