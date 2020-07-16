Мужчина назвал коронавирус хайпом и умер от него через три дня

Американец Ричард Роуз, который в своих постах на Facebook отрицал серьезность коронавируса и называл ситуацию с ним хайпом, 1 июля сообщил о заражении и умер через три дня. Об этом пишет NY Post.



37-летний Роуз сначала рассказал на своей странице, что чувствует себя очень плохо, а затем сообщил, что сдал положительный тест на коронавирус. «Отстой, потому что я только что вышел на новую работу», — заметил Ричард.



Позднее он написал, что чувствует себя ужасно из-за того, что ему приходится сидеть на карантине. 4 июля стало известно о его смерти. Последним постом Ричарда в Facebook оказался мем со словами: «Когда увидите меня в раю, не наделайте в штаны, любители судить других людей».



Пользователи Facebook нашли на странице Роуза пост, датированный 28 апреля, в котором американец заявил, что не станет покупать маску и носить ее. Они оставили сотни комментариев, в которых поиронизировали над его смертью и признали, что произошедшее кажется отличным примером естественного отбора.



Роуз — бывший военный, пишет источник. Он отслужил в армии девять лет, побывал в Ираке и Афганистане и скончался дома.