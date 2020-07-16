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Мужчина назвал коронавирус хайпом и умер от него через три дня

Просмотров:510 Опубликовано: Сегодня, 17:43
Мужчина назвал коронавирус хайпом и умер от него через три дня
Фото: страница Ричарда Роуза в Facebook
Американец Ричард Роуз, который в своих постах на Facebook отрицал серьезность коронавируса и называл ситуацию с ним хайпом, 1 июля сообщил о заражении и умер через три дня. Об этом пишет NY Post.

37-летний Роуз сначала рассказал на своей странице, что чувствует себя очень плохо, а затем сообщил, что сдал положительный тест на коронавирус. «Отстой, потому что я только что вышел на новую работу», — заметил Ричард.

Позднее он написал, что чувствует себя ужасно из-за того, что ему приходится сидеть на карантине. 4 июля стало известно о его смерти. Последним постом Ричарда в Facebook оказался мем со словами: «Когда увидите меня в раю, не наделайте в штаны, любители судить других людей».

Пользователи Facebook нашли на странице Роуза пост, датированный 28 апреля, в котором американец заявил, что не станет покупать маску и носить ее. Они оставили сотни комментариев, в которых поиронизировали над его смертью и признали, что произошедшее кажется отличным примером естественного отбора.

Роуз — бывший военный, пишет источник. Он отслужил в армии девять лет, побывал в Ираке и Афганистане и скончался дома.


Источник: lenta.ru
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Комментарии ( 2 )

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Daulet201999 (Посетители) Сегодня, 18:49
Хз от чего он умер. Но если что он правильно сделал.
 
-1
  • babe
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  • Костя
  • Expert
 Guz (Посетители) Сегодня, 17:48
Хохмач вот так хайпанул. Нельзя шутить по поводу болезни или здоровья-нездоровья,бытие материально как и мысли.
 
 

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