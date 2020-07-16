«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 16 Июля
+30...+28
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 412.24 KZT
  • €1 = 470.98 KZT
  • 1 RUB = 5.81 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Как в Казахстане готовятся к дистанционному обучению

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 18:28
Как в Казахстане готовятся к дистанционному обучению
Фото: Bilim Media Group
Формат уроков изменили с целью более высокого качества обучения.

Чтобы узнать, какие существуют прогнозы и возможности по дистанционному формату обучения в новом учебном году, zakon.kz обратилcя к разработчикам видеоуроков “OnlineMektep”, а именно к исполнительному директору компании Bilim Media Group Кенжеханулы Санжар.

Ранее Президент К.Токаев выразил свое сомнение о готовности министерства к новому учебному году: “1 сентября начинается новый учебный год. Какова готовность учителей к новому учебному году?”.

- Санжар Кенжеханулы, поскольку пандемия набирает обороты в РК, вероятность дистанционного обучения велика. Готовите ли вы видеоуроки и интерактивные задания для І четверти следующего учебного года?

- Спасибо за вопрос! Мы также не отрицаем возможность дистанционного обучения и серьезно работаем над проектом “OnlineMektep”, который принадлежит компании Bilim Media Group. Наша команда готовит интерактивные уроки и медийные материалы для I четверти по всем предметам на двух языках обучения на нашей платформе www.bilimland.kz, однако видеоуроки мы снимаем исключительно для начальной школы.

- Формат подачи уроков поменялся? Какой будет І четверть для учащихся?

- Формат уроков изменен с целью более высокого качества обучения. Данные уроки разрабатываются совместно с педагогами Назарбаев интеллектуальных школ. Теперь на нашем сайте ученик сможет изучить любую тему в соответствии с государственной программой. Каждый урок состоит из объясняющего конспекта или видео и комплекса из 27 интерактивных упражнений.

- Как данный проект может помочь учителю?

- Когда в IV четверти школьники обучались дистанционно, мы создали учителю свой кабинет, куда он мог добавить всех своих учеников и следить за их успеваемостью. Теперь, с І четверти, учитель сможет проводить урок в виде видеоконференции со всеми своими учениками на платформе, прямо во время видеоконференции можно провести обсуждение по уроку через онлайн-чат. Переписку мониторит педагог и подключается к разговору по необходимости. Вся работа ведется для того, чтобы постоянно была обратная связь на базе готового контента и обновленной образовательной программы.

- Почему изменили формат уроков? Видеоуроки были неудачным форматом?

- Нет, видеоуроки предоставили возможность учиться всем, так как почти в каждой семье есть телевизор или гаджет. Учитывая пожелания родителей учащихся в изменении формата десятиминутных видеоуроков, наша команда приняла решение создать отдельные уроки с комплексом упражнений по каждой теме, применяя методику адаптивного обучения. Этот формат подойдет как для дистанционного, так и для традиционного обучения. Мы решили, что независимо от традиционного или дистанционного формата, все школы рано или поздно полностью перейдут на онлайн-обучение. Поэтому мы готовим наш контент и платформу полноценного онлайн-обучения.

- Спасибо. Желаем удачи вам и вашей команде!

- Спасибо вам!


Источник: zakon.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика