Как в Казахстане готовятся к дистанционному обучению

Формат уроков изменили с целью более высокого качества обучения.
Чтобы узнать, какие существуют прогнозы и возможности по дистанционному формату обучения в новом учебном году, zakon.kz обратилcя к разработчикам видеоуроков “OnlineMektep”, а именно к исполнительному директору компании Bilim Media Group Кенжеханулы Санжар.
Ранее Президент К.Токаев выразил свое сомнение о готовности министерства к новому учебному году: “1 сентября начинается новый учебный год. Какова готовность учителей к новому учебному году?”.
- Санжар Кенжеханулы, поскольку пандемия набирает обороты в РК, вероятность дистанционного обучения велика. Готовите ли вы видеоуроки и интерактивные задания для І четверти следующего учебного года?
- Спасибо за вопрос! Мы также не отрицаем возможность дистанционного обучения и серьезно работаем над проектом “OnlineMektep”, который принадлежит компании Bilim Media Group. Наша команда готовит интерактивные уроки и медийные материалы для I четверти по всем предметам на двух языках обучения на нашей платформе www.bilimland.kz, однако видеоуроки мы снимаем исключительно для начальной школы.
- Формат подачи уроков поменялся? Какой будет І четверть для учащихся?
- Формат уроков изменен с целью более высокого качества обучения. Данные уроки разрабатываются совместно с педагогами Назарбаев интеллектуальных школ. Теперь на нашем сайте ученик сможет изучить любую тему в соответствии с государственной программой. Каждый урок состоит из объясняющего конспекта или видео и комплекса из 27 интерактивных упражнений.
- Как данный проект может помочь учителю?
- Когда в IV четверти школьники обучались дистанционно, мы создали учителю свой кабинет, куда он мог добавить всех своих учеников и следить за их успеваемостью. Теперь, с І четверти, учитель сможет проводить урок в виде видеоконференции со всеми своими учениками на платформе, прямо во время видеоконференции можно провести обсуждение по уроку через онлайн-чат. Переписку мониторит педагог и подключается к разговору по необходимости. Вся работа ведется для того, чтобы постоянно была обратная связь на базе готового контента и обновленной образовательной программы.
- Почему изменили формат уроков? Видеоуроки были неудачным форматом?
- Нет, видеоуроки предоставили возможность учиться всем, так как почти в каждой семье есть телевизор или гаджет. Учитывая пожелания родителей учащихся в изменении формата десятиминутных видеоуроков, наша команда приняла решение создать отдельные уроки с комплексом упражнений по каждой теме, применяя методику адаптивного обучения. Этот формат подойдет как для дистанционного, так и для традиционного обучения. Мы решили, что независимо от традиционного или дистанционного формата, все школы рано или поздно полностью перейдут на онлайн-обучение. Поэтому мы готовим наш контент и платформу полноценного онлайн-обучения.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.