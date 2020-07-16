Иммунитет и повторное заражение коронавирусом - ответы учёных на вопросы

COVID-19 - новый вирус, и мы многого еще не знаем о нем. Появится ли у вас иммунитет, если вы уже переболели коронавирусом? И насколько высока возможность повторного заражения? Ученые из проекта Medsupportkz разобрали для читателей Tengrinews.kz главные вопросы пандемии: как формируется иммунитет при коронавирусе, возможно ли повторное заражение и может ли организм не болевшего коронавирусом человека оказаться устойчивым перед SARS-CoV-2?



ЧТО ТАКОЕ ИММУНИТЕТ



У нашего организма есть два вида иммунитета: врожденный и адаптивный. Врожденный иммунитет поддерживает нас все время, и при появлении инфекции в нашем теле он действует максимально быстро. Его главный недостаток в том, что он действует по общему плану и не может распознать отдельные патогены.



Адаптивный иммунитет же обычно активируется через несколько дней после появления "врага" в организме. Он более специфичен и действует целенаправленно на конкретный возбудитель инфекции. Адаптивный иммунитет может сохраняться долгое время после болезни, от нескольких недель до нескольких лет.



Антитела - это компоненты адаптивного иммунитета. Одним из самых распространенных антител является иммуноглобулин G (IgG). IgG покрывает поверхность патогена - вируса, бактерии или другого представителя инфекции, и иммунная система посылает сигнал фагоцитам - клеткам, "поедающим" вредные частицы в нашем организме.



КАК ФОРМИРУЕТСЯ ИММУНИТЕТ ПРИ COVID-19



Одной из первых обзорных статей по коронавирусу было февральское исследование в городке Во в Италии (статья все еще проходит рецензирование). Там произошла первая смерть от коронавируса за пределами Китая, и власти закрыли регион на двухнедельный карантин. Исследователям удалось провести тестирование всех жителей городка Во дважды - в начале карантина и по его окончании. И они выяснили, что среди около трехтысячного населения Во 43,2 процента переболели коронавирусом бессимптомно.



В этой же статье были впервые зафиксированы повторные случаи заражения, которые при тщательном анализе оказались ошибкой ПЦР-тестов. На сегодня все случаи якобы повторного заражения коронавирусом не подтвердились и были списаны на неточности методов тестирования.



В июне ученые из Китая опубликовали исследование, в котором приняли участие 74 человека (37 симптомных и 37 бессимптомных). В нем уровень антител оказался значительно выше у тех пациентов, кто перенес болезнь в более тяжелой форме. При этом уровень IgG снизился у обеих групп пациентов в течение 2-3 месяцев после инфицирования. У подавляющего большинства бессимптомных пациентов снижение было на 71,1 процента, а у пациентов, болевших с симптомами, - на 76,2 процента. Это ставит под сомнение идею "паспортов иммунитета", которую обсуждают некоторые страны. Исследователи настоятельно рекомендуют всем продолжить соблюдать меры изоляции.



Похожий тренд наблюдали исследователи из университета King’s College London, изучавшие выработку антител у 65 пациентов, зараженных коронавирусом нового типа. Ученые измеряли количество антител в разные периоды времени (до 90 дней после проявления симптомов). Их данные еще не прошли всех этапов рецензирования, но, по предварительным результатам, уровень нейтрализующих антител у инфицированных пациентов значительно сокращался. Также исследователи выявили взаимосвязь между уровнем антител в крови и тяжестью течения болезни (то, о чем говорили исследователи из Китая): чем тяжелее проявлялись симптомы, тем больше вырабатывались антитела.



Крупное исследование в Испании, проведенное на 61 075 жителях, показало, что в среднем только у 5 процентов людей имеются антитела, специфичные к SARS-CoV-2. Напомним, что Испания являлась одним из основных очагов COVID-19 в Европе, и при этом антитела были найдены у маленького количества населения. Исследователи предполагают, что пока мы не можем надеяться на коллективный иммунитет, и подчеркивают значимость соблюдения социальной дистанции.



ЧТО ТАКОЕ Т-КЛЕТОЧНЫЙ ИММУНИТЕТ



Помимо антител, наш организм пытается защитить нас посредством другого компонента адаптивного иммунитета - Т-клеток. Существует несколько видов Т-клеток. Сегодня мы поговорим о Т-клетках "убийцах" и Т-клетках "помощниках".



Пока антитела охотятся на патогены, которые только попали в наш организм и еще не проникли в наши клетки, "убийцы" имеют дело с уже зараженными клетками нашего организма. В этом им способствуют "помощники", которые распознают зараженные клетки и передают сигналы другим компонентам иммунной системы, свидетельствующие о необходимости обезвреживания.



Как же вырабатываются Т-клетки при COVID-19? Ученые из США смогли измерить уровень Т-клеток, специфичных к коронавирусу нового типа, у переболевших пациентов. Измерения проводились после 20-35 дней с начала проявления симптомов. Было найдено, что Т-клетки "помощники" вырабатывались у 100 процентов пациентов, а Т-клетки "убийцы" - у 70 процентов.



Еще одно немаловажное открытие, которое они сделали, заключалось в измерении Т-клеточного уровня у людей, не болевших COVID-19 ранее. Как оказалось, за счет кросс-реактивного иммунитета у людей, ранее переболевших "обычной простудой", спровоцированной другими сезонными коронавирусами, могут быть Т-клетки, специфичные к коронавирусу. Согласно данным, около 50 процентов людей имело определенное количество Т-клеток "помощников" и 20 процентов - Т-клеток "убийц", хотя ранее эти люди не болели COVID-19. Данные подразумевают, что у некоторых людей может быть выработан иммунитет и до встречи с новым коварным вирусом.



Предварительное исследование из Каролинского института Швеции, проведенное на 200 пациентах, также показало, что примерно 30 процентов людей имеют выработанный Т-клеточный иммунитет к SARS-CoV-2. Ученые показали, что даже при низком уровне антител к новому коронавирусу у людей сохраняется выработка специфичных Т-клеток. Исследование включало разные группы пациентов: как бессимптомных, так и тяжело болеющих. Пока неизвестно, могут ли Т-клетки защищать организм без циркулирующих антител. Данные этого исследования пока не прошли все этапы рецензирования.



ЧТО РЕКОМЕНДУЮТ УЧЕНЫЕ



Выводы, к сожалению, пока делать рано. COVID-19, вызываемый вирусом SARS-CoV-2, гуляет по миру всего полгода. Мы знаем, что люди, переболевшие в январе, пока не подвергаются повторному заражению. Заслуга ли это их иммунитета или их социальной ответственности - сказать тяжело.



Ученые все же рекомендуют:



носить маски правильно и заменять их вовремя;

мыть руки с мылом в течение 20 секунд;

обходить стороной большие группы людей;

проветривать помещения;

хорошо высыпаться;

пить достаточно воды;

разнообразно питаться, включая в свой рацион овощи и фрукты.