В Казахстане предложили продлить карантин до конца года

Доктор медицинских наук, академик НАН РК, президент Казахстанской Ассоциации репродуктивной медицины Вячеслав Локшин записал обращение в связи с ужесточением карантина в Казахстане, передает КТК.
Из-за роста числа зараженных COVID-19 правительство республики приняло решение с 5 июля до 2 августа ужесточить карантинные меры. В этой связи, чтобы помочь и успокоить граждан, известный врач-репродуктолог попросил не поддаваться панике, не доверять пересылаемым в социальных сетях сообщениям от людей, не имеющих ничего общего с медициной.
"Это возможность получить передышку. Наконец мы перестанем активно общаться и число больных станет обязательно снижаться. Мы увидем это в ближайшие несколько дней. Мы теряем близких, очень много заболевших. Есть проблемы с лекарствами", - заявил он.
"На сцене появилось очень много спикеров, которые не имеют медицинского образования. Мы наблюдаем панические какие-то сообщения со слезами на глазах. Это самый худший советчик. Сегодня нужно успокоиться и строго следовать условиям карантина", - отметил профессор.
Локшин призвал оставаться дома, если нет симптомов коронавирусной инфекции. А в случае появления легкой симптоматики ничего, кроме "Парацетамола" и аскорбиновой кислоты, принимать не надо.
Обращаться же за медицинской помощью следует, по словам академика, при высокой температуре и появлении одышки, поскольку такое состояние лечится только в условиях стационара.
"Для лечения коронавирусной инфекции требуется очень маленький набор препаратов. Антибиотики вредят в первые дни заболевания. Они, наоборот, снижают иммунитет, могут вызывать аллергические реакции и на вирусы не действуют", - подчеркнул Локшин.
А в программе "Интервью" на телеканале Atameken Business Вячеслав Локшин, комментируя усложняющуюся ситуацию с коронавирусом в Казахстане и мире, предложил продлить карантин в стране до конца года.
"К счастью, заболевание в 70 процентах случаев малосимптомное или бессимптомное. Но поток этих 30, 20 или даже 10 процентов, которые поступают в клиники страны, оказался слишком большим для нашего здравоохранения. Продление карантина - очень правильная мера. С моей точки зрения, он должен быть продлен до конца года. Мы можем много стадионов покрыть койками. Но это не решение проблемы. У нас нет столько врачей, столько финансовых возможностей... С пандемией можно бороться только при помощи карантина", - заявил профессор.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz