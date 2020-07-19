В Казахстане предложили продлить карантин до конца года

Доктор медицинских наук, академик НАН РК, президент Казахстанской Ассоциации репродуктивной медицины Вячеслав Локшин записал обращение в связи с ужесточением карантина в Казахстане, передает КТК.Из-за роста числа зараженных COVID-19 правительство республики приняло решение с 5 июля до 2 августа ужесточить карантинные меры. В этой связи, чтобы помочь и успокоить граждан, известный врач-репродуктолог попросил не поддаваться панике, не доверять пересылаемым в социальных сетях сообщениям от людей, не имеющих ничего общего с медициной."Это возможность получить передышку. Наконец мы перестанем активно общаться и число больных станет обязательно снижаться. Мы увидем это в ближайшие несколько дней. Мы теряем близких, очень много заболевших. Есть проблемы с лекарствами", - заявил он."На сцене появилось очень много спикеров, которые не имеют медицинского образования. Мы наблюдаем панические какие-то сообщения со слезами на глазах. Это самый худший советчик. Сегодня нужно успокоиться и строго следовать условиям карантина", - отметил профессор.Локшин призвал оставаться дома, если нет симптомов коронавирусной инфекции. А в случае появления легкой симптоматики ничего, кроме "Парацетамола" и аскорбиновой кислоты, принимать не надо.Обращаться же за медицинской помощью следует, по словам академика, при высокой температуре и появлении одышки, поскольку такое состояние лечится только в условиях стационара."Для лечения коронавирусной инфекции требуется очень маленький набор препаратов. Антибиотики вредят в первые дни заболевания. Они, наоборот, снижают иммунитет, могут вызывать аллергические реакции и на вирусы не действуют", - подчеркнул Локшин.А в программе "Интервью" на телеканале Atameken Business Вячеслав Локшин, комментируя усложняющуюся ситуацию с коронавирусом в Казахстане и мире, предложил продлить карантин в стране до конца года."К счастью, заболевание в 70 процентах случаев малосимптомное или бессимптомное. Но поток этих 30, 20 или даже 10 процентов, которые поступают в клиники страны, оказался слишком большим для нашего здравоохранения. Продление карантина - очень правильная мера. С моей точки зрения, он должен быть продлен до конца года. Мы можем много стадионов покрыть койками. Но это не решение проблемы. У нас нет столько врачей, столько финансовых возможностей... С пандемией можно бороться только при помощи карантина", - заявил профессор.