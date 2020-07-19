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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

В Казахстане предложили продлить карантин до конца года

Просмотров:3104 Опубликовано: Сегодня, 09:25
В Казахстане предложили продлить карантин до конца года
Фото: Турар Казангапов
Доктор медицинских наук, академик НАН РК, президент Казахстанской Ассоциации репродуктивной медицины Вячеслав Локшин записал обращение в связи с ужесточением карантина в Казахстане, передает КТК.

Из-за роста числа зараженных COVID-19 правительство республики приняло решение с 5 июля до 2 августа ужесточить карантинные меры. В этой связи, чтобы помочь и успокоить граждан, известный врач-репродуктолог попросил не поддаваться панике, не доверять пересылаемым в социальных сетях сообщениям от людей, не имеющих ничего общего с медициной.

"Это возможность получить передышку. Наконец мы перестанем активно общаться и число больных станет обязательно снижаться. Мы увидем это в ближайшие несколько дней. Мы теряем близких, очень много заболевших. Есть проблемы с лекарствами", - заявил он.

"На сцене появилось очень много спикеров, которые не имеют медицинского образования. Мы наблюдаем панические какие-то сообщения со слезами на глазах. Это самый худший советчик. Сегодня нужно успокоиться и строго следовать условиям карантина", - отметил профессор.

Локшин призвал оставаться дома, если нет симптомов коронавирусной инфекции. А в случае появления легкой симптоматики ничего, кроме "Парацетамола" и аскорбиновой кислоты, принимать не надо.

Обращаться же за медицинской помощью следует, по словам академика, при высокой температуре и появлении одышки, поскольку такое состояние лечится только в условиях стационара.

"Для лечения коронавирусной инфекции требуется очень маленький набор препаратов. Антибиотики вредят в первые дни заболевания. Они, наоборот, снижают иммунитет, могут вызывать аллергические реакции и на вирусы не действуют", - подчеркнул Локшин.

А в программе "Интервью" на телеканале Atameken Business Вячеслав Локшин, комментируя усложняющуюся ситуацию с коронавирусом в Казахстане и мире, предложил продлить карантин в стране до конца года.

"К счастью, заболевание в 70 процентах случаев малосимптомное или бессимптомное. Но поток этих 30, 20 или даже 10 процентов, которые поступают в клиники страны, оказался слишком большим для нашего здравоохранения. Продление карантина - очень правильная мера. С моей точки зрения, он должен быть продлен до конца года. Мы можем много стадионов покрыть койками. Но это не решение проблемы. У нас нет столько врачей, столько финансовых возможностей... С пандемией можно бороться только при помощи карантина", - заявил профессор.



Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 7 )

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  • бобер
  • Василий Кравчук
  • синдбад
 Expert (Посетители) Сегодня, 11:35
"Если нет признаков - сидите дома". Если есть признаки - тем более дома сидите. От болезни вот эти лекарства не помогают, а вот эти - самое то. А если уже совсем плохо, вас госпитализируют конечно, но, поскольку точный диагноз установить нашим светилам в белых халатах не под силу, остается надеяться только на бога и собственный иммунитет. Наши академики могут только с умным видом рассказать, что лекарства против вирусов на бактерии не действуют и наоборот. А посему, надежды на медицину нет никакой. Сидите дома, и да хранит вас Господь...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Expert
  • DAD
 bake (Посетители) Сегодня, 11:08
Почему цоны в мангистау закрыли, во всех других областях работают, даже в Атырау. Когда будет новое постановление санврача области?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Expert
 дорожник (Посетители) Сегодня, 10:23
С пандемией можно бороться только при помощи карантина", - заявил профессор.
Ну да, потому что лекарство от него ещё не придумали.
А как быть со скорым началом учебного года?

Жить нужно непременно хорошо
 
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  • Expert
 Костя (Посетители) Сегодня, 10:19
Котики об ситуации


Один, как я слышал в тяжёлом состоянии с пневмонией. Второй что то не пишет тоже.

Но пусть будут здоровы! Глупость можно простить.

Это местных имею ввиду.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • OpOp
  • dom555
  • Expert
  • Василий Кравчук
  • синдбад
 mer (Посетители) Сегодня, 10:13
Врач репродуктолог, а где проктолог, и ещё куча всяких эгспердов, спецы хRenovы.
 
-1
  • OpOp
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  • Костя
  • Expert
 Multiverse (Посетители) Сегодня, 09:59
Котики об ситуации ah1n1

 
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  • Expert
  • Василий Кравчук
  • синдбад
 None None (Посетители) Сегодня, 09:51
Да как же вы бесите. Вы сами уже определитесь с симптомами и всем остальным. Вы даже этого не можете сделать. Неизвестная пневмония. Тьфу блин.
Платите, обеспечивайте людей, я посижу дома, когда голова болеть не будет что надо купить в первую очередь, когда не будет выбора кому, сыну или дочке.
 
-2
  • Expert
  • синдбад
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  • Каспийский
 Костя (Посетители) Сегодня, 09:47
На самом деле предложение верное! Но это не должно быть связанно с болезнью.

Закрыть большинство совершенно ненужных магазинов, отвратительных торговых центров. Запретить работу клубов, баров и ресторанов, прочих рассадников антисанитарии. Эти меры не только спасут экономику страны от варварского предпринимательства, но и покажут людям что совсем не обязательно кормить спекулянтов и тратить средства впустую.
 
 

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