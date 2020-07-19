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В Казахстане больных COVID больше не лечат препаратами, испытания которых остановила ВОЗ

Просмотров:926 Опубликовано: Сегодня, 10:33
В Казахстане больных COVID больше не лечат препаратами, испытания которых остановила ВОЗ
Фото © CC0 / pixabay.com
Поводом для исключения препаратов лопинавир/ритонавир и гидроксихлорохин послужили данные ВОЗ. В десятую редакцию редакцию клинического протокола включены фавипиравир и ремдесивир

НУР-СУЛТАН, 19 июл – Sputnik. Лопинавир/ритонавир и гидроксихлорохин исключили из протокола лечения больных коронавирусом в Казахстане.

Все противовирусные препараты для лечения COVID-19 – экспериментальные и применяются в рамках клинических исследований, уточнили в комитете контроля качества и безопасности товаров и услуг.

"Ранее по этим показаниям использовались лопинавир/ритонавир и гидроксихлорохин. Однако результаты клинических исследований не подтвердили их эффективность, о чем заявила Всемирная организация здравоохранения. На основании этих научных данных лопинавир/ритонавир и гидроксихлорохин исключены из казахстанского клинического протокола решением объединенной комиссии по качеству Минздрава от 15 июля 2020 года", - указано в сообщении.

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ВОЗ информировала, что использование указанных препаратов привело к незначительному снижению смертности среди госпитализированных пациентов с COVID-19 либо вообще не снижают число летальных случаев.

Больных коронавирусом лечат препаратами фавипиравир и ремдесивир
В десятую редакцию редакцию клинического протокола включены противовирусные препараты фавипиравир и ремдесивир.

"Распространяемая информация в социальных сетях о том, что министерство здравоохранения опубликовало 11-й протокол не соответствует действительности", - уточнили в комитете.

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Фавипиравир включили в клинический протокол 29 июня 2020 года. Он применяется только в стационарах. Проводятся клинические исследования в разных странах, в том числе США.

"В некоторых странах полученные результаты исследований послужили основанием для регистрации фавипиравира для лечения COVID-19 (Россия, Турция, Индия). Фавипиравир был создан в Японии. С 2014 года официально применялся как противогриппозное средство, поэтому безопасность этого препарата подтверждена", - рассказали в комитете Минздрава.

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Казахстанский клинический протокол делает акцент на симптоматической и патогенетической терапии, которая направлена на механизмы развития заболевания.

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"Ее активное применение рекомендовано последней редакцией протокола на амбулаторном уровне. Предусмотрено назначение парацетамола, ибупрофена, а также антикоагулянтов (ривароксобан, апиксабан, дабигатран)", - указано в сообщении.

Компания "СК-Фармация" заявляла, что закуплены 700 тысяч таблеток фавипиравира, который "поступит в ближайшее время с учетом жесткого графика отгрузки".

Сообщалось, что до 20 июля на склады должны поступить 11 тысяч флаконов ремдесивира.

По данным Российского фонда прямых инвестиций, в Казахстан уже поступили 9,5 тысячи упаковок "Авифавира", первого в мире зарегистрированного препарата против коронавируса на основе фавипиравира с клинически доказанной эффективностью.


Источник: sputniknews.kz
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Комментарии ( 3 )

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  • Василий Кравчук
  • Expert
 mer (Посетители) Сегодня, 11:44
Оказывается на данный момент,мы все подопытные,и все протоколы лечения экспериментальные,да и сам вирус может так видоизмениться,что ещё не известно,что наш ждёт в будущем... prostite Вот такая суровая правда. shock
 
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  • mer
  • Василий Кравчук
 Expert (Посетители) Сегодня, 11:43
Пол года лечили не тем. Хотя, если верить статистике, излечилось 99%. Уже десятый протокол: парацетамол, аспирин, ибупрофен, аскорбинка и молитвы не забудьте... Именно на них вся надежда...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • bake
  • Лия
  • Expert
  • Василий Кравчук
 Ingul (Посетители) Сегодня, 10:52
Удивили всю Европу,
Показали простоту.
Сколько дней кололи в попу,
Хоть вакцину, но не ту!
 
 

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