В Казахстане больных COVID больше не лечат препаратами, испытания которых остановила ВОЗ

Поводом для исключения препаратов лопинавир/ритонавир и гидроксихлорохин послужили данные ВОЗ. В десятую редакцию редакцию клинического протокола включены фавипиравир и ремдесивир
НУР-СУЛТАН, 19 июл – Sputnik. Лопинавир/ритонавир и гидроксихлорохин исключили из протокола лечения больных коронавирусом в Казахстане.
Все противовирусные препараты для лечения COVID-19 – экспериментальные и применяются в рамках клинических исследований, уточнили в комитете контроля качества и безопасности товаров и услуг.
"Ранее по этим показаниям использовались лопинавир/ритонавир и гидроксихлорохин. Однако результаты клинических исследований не подтвердили их эффективность, о чем заявила Всемирная организация здравоохранения. На основании этих научных данных лопинавир/ритонавир и гидроксихлорохин исключены из казахстанского клинического протокола решением объединенной комиссии по качеству Минздрава от 15 июля 2020 года", - указано в сообщении.
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ВОЗ информировала, что использование указанных препаратов привело к незначительному снижению смертности среди госпитализированных пациентов с COVID-19 либо вообще не снижают число летальных случаев.
Больных коронавирусом лечат препаратами фавипиравир и ремдесивир В десятую редакцию редакцию клинического протокола включены противовирусные препараты фавипиравир и ремдесивир.
"Распространяемая информация в социальных сетях о том, что министерство здравоохранения опубликовало 11-й протокол не соответствует действительности", - уточнили в комитете.
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Фавипиравир включили в клинический протокол 29 июня 2020 года. Он применяется только в стационарах. Проводятся клинические исследования в разных странах, в том числе США.
"В некоторых странах полученные результаты исследований послужили основанием для регистрации фавипиравира для лечения COVID-19 (Россия, Турция, Индия). Фавипиравир был создан в Японии. С 2014 года официально применялся как противогриппозное средство, поэтому безопасность этого препарата подтверждена", - рассказали в комитете Минздрава.
#Какие препараты используют для лечения больных на дому Казахстанский клинический протокол делает акцент на симптоматической и патогенетической терапии, которая направлена на механизмы развития заболевания.
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"Ее активное применение рекомендовано последней редакцией протокола на амбулаторном уровне. Предусмотрено назначение парацетамола, ибупрофена, а также антикоагулянтов (ривароксобан, апиксабан, дабигатран)", - указано в сообщении.
Компания "СК-Фармация" заявляла, что закуплены 700 тысяч таблеток фавипиравира, который "поступит в ближайшее время с учетом жесткого графика отгрузки".
Сообщалось, что до 20 июля на склады должны поступить 11 тысяч флаконов ремдесивира.
По данным Российского фонда прямых инвестиций, в Казахстан уже поступили 9,5 тысячи упаковок "Авифавира", первого в мире зарегистрированного препарата против коронавируса на основе фавипиравира с клинически доказанной эффективностью.
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