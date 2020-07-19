Более 600 тысяч человек скончались от КВИ во всём мире

Количество летальных исходов среди пациентов с подтвержденным COVID-19 во всем мире превысило 600 тыс., за все время заразилось свыше 14,1 млн человек.



Об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.



Согласно данным университета, с начала эпидемии во всем мире выявили 600 435 летальных исходов и 14 186 245 случаев заражения коронавирусом.



Наибольшее число случаев заражения зафиксировано в США — 3 697 743.



Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

