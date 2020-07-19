У акимов заберут власть над отделами образования

Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов сообщил, что казахстанские школы и детские сады перестанут подчиняться городским и районным акимам с 2021 года, передает Tengrinews.kz.
"Районные и городские отделы образования станут подконтрольны и подотчетны профильным областным управлениям. Управление и финансирование отделов образования городов и районов теперь переходят на областной уровень и областной бюджет. Значит, проблемы и нужды каждой школы и каждого детского сада перейдут под контроль области", - написал на своей странице в Facebook министр.
Он пояснил, что теперь, когда сельской школе потребуется ремонт и директор обратится за помощью в районный отдел образования, заявка будет подаваться не на имя акима района, а напрямую в областное управление образования.
Министр напомнил, что сейчас районные и городские отделы образования (школы и детские сады) подчиняются районным акимам.
"Соответственно их финансирование зависит от возможностей конкретного района или города. Новые меры помогут сократить путь от Министерства образования и науки до каждой школы и детского сада", - написал Аймагамбетов.
"К примеру, в одной только Костанайской области насчитывается 20 районов и городов и, соответственно, столько же акимов. В случае перехода отделов образования под контроль областного управления образования в 20 раз сократится количество центров принятия решений. Но важно еще и то, что нововведения помогут выравнять условия в организациях образования", - считает глава МОН.
По мнению министра, из-за разницы в финансировании отличается уровень подготовки школ к отопительному сезону, обеспечения учебниками, предметными кабинетами, компьютерами и проведением ремонтных работ.
"Проблема в том, что из-за такой системы управления образованием страдает обратная связь, эффективная имплементация образовательной политики, и мы получаем диспропорции в финансировании, проблемы с ремонтом, аварийностью и кадрами.
Нужно открыто сказать, что управления образования сегодня фактически не имеют влияния на школы и сады, которые управляются акиматами районов и городов. В их управлении только колледжи, 5-10 школ для одаренных детей и детей с особыми потребностями, детские дома, ПМПК. Однако теперь, когда школы и сады будут управляться из одного центра, будут комплексно решаться проблемы выравнивания и повышения финансирования", - написал министр.
Аймагамбетов отметил, что руководители отделов образования будут назначаться не акимами районов и городов, а руководителем областного управления образования.
"Согласно требованиям МОН, это должны быть кадры с практическими навыками и функционалом. Люди, которые получили хороший опыт на нижестоящих руководящих должностях в той же системе образования. Факты назначения на эти должности лиц, напрямую не имеющих отношения к сфере образования, участившиеся в последние годы, должны быть исключены", - сообщил министр.
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