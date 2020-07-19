«Едят антибиотики» - врач объяснил рост числа тяжёлых больных

Павлодарский врач пожаловался, что люди занимаются самолечением и поступают в больницу тяжелыми, передает корреспондент Tengrinews.kz.



По словам заведующего реанимационным отделением горбольбницы №3 Павлодара Василия Павлова, бесконтрольный прием антибиотики только ухудшает состояние больных. Об этом он рассказал акиму Павлодарской области Абылкаиру Скакову во время его визита в больницу. Сейчас в реанимации горбольницы находятся 19 пациентов, которые поступили уже тяжелыми.



"В городе творится безобразие по антибиотикам, все кушают их. К нам приходит с такой флорой разбитой, что когда мы больных переводим на ИВЛ, где-то вторичная флора присоединяется, это закон медицинский, и мы вынуждены использовать уже более сильные антибиотики последнего поколения. Потому, что чувствительность к другим подавлена. Люди горстями едят антибиотики, а потом приходят", - сказал Павлов.



Он также рассказал, что в больницах города на исходе снотворные препараты.



"Что это такое, больной на ИВЛ должен быть синхронизирован если он не синхронизируется, то получаем баротравму легких, что в разы усугубляет его состояние. У нас сейчас заканчивается гипнотики. Через неделю мы не сможем уже давать пациентам полноценный сон. Это наши специфические препараты, но они нам нужны, такая ситуация сейчас во всех больницах. Идет идёт гиперкоагуляция, от момента поступления и практически и до момента когда мы начинаем уже заниматься реабилитацией, поэтому антикоагулянты все нужны", - отметил Павлов.



Сообщается, что в этот же день глава региона побывал в нескольких больницах региона, встретился с персоналом и больными. По его словам, в области принят ряд мер, которые позволили улучшить лечение больных, как амбулаторных, так и в стационарах, сократить количество вызовов скорой.



"Наша главная задача, чтобы пациенты поступивших в стационар не ухудшили свои стационар не ухудшили свое состояние и не ушли оттуда в реанимацию, чтобы поликлиники лечили и тоже вылечивали больных. Целый комплекс мер в области принят, наряду с этим в области создан запас лекарственных средств. Поставки еще идут. Думаю, в течение недели мы доведем объемы до одного миллиона упаковок лекарственных препаратов первой необходимости - это жаропонижающее противовирусные и антибиотики", - сказал аким области.



Он также обратился к павлодарцам с просьбой не заниматься самолечением, отметив, что для оказания квалифицированной медицинской помощи в регионе есть все.



"Я бы хотел попросить населения не заниматься самолечением. Попадают больные с низкой сатурации уже в тяжелой форме пневмонии, соответственно ему требуется больше внимание, лечения, препаратов. Наши врачи настоящие профессионалы. хотя им приходится нелегко. Даже в этом противочумном костюме находиться, вот мы час побыли в нем, это очень сложно, это очень непросто, а они находятся под 12- 14 часов. Это колоссальная нагрузка, психоэмоциональная нагрузка", - сказал Скаков.