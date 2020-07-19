Атыраусцам бесплатно раздают лекарства на сумму 30 миллионов тенге

Это медикаменты, которые выдаются без специального рецепта врача.



Согласно поручению акима Атырауской области Махамбета Досмухамбетова, лекарственные средства на сумму 30 миллионов тенге будут распределены бесплатно, среди социально уязвимых групп населения области, сообщает zakon.kz.



По информации службы коммуникации Атырауской области, медицинские препараты будут раздаваться бесплатно 3 000 семьям города и семи районов.



- Данная инициатива проводится благодаря главе региона Махамбету Досмухамедову, совместно с областным фондом "Біз біргеміз". Помогать друг другу, поддерживать в трудное время - наша общая задача, наш патриотический долг. Мы планируем обеспечить лекарствами все 7 категорий социально-уязвимых слоев населения. Мы выражаем большую благодарность волонтерам, за активное участие в данной акции. Работа на этом не заканчивается. Мы и дальше будем организовывать такие акции, - сказала заместитель акима Атырауской области Бакытгуль Хаменова.

В развозке пакетов, с 30-тью наименованиями лекарственных средств, задействовано около 50 автоволонтеров и волонтеров МК "Jas Otan". Пакеты с необходимыми медикаментами предназначены для 7 категорий социально-уязвимых слоев населения.



В частности, предоставляется наиболее нуждающимся, многодетным и малообеспеченным семьям, лицам с ограниченными возможностями первой группы, семьям с особыми детьми, пенсионерам, получающим низкие пенсии и входящим в группу социально-уязвимых слоев населения, детям-сиротам, труженикам тыла, участникам ВОВ и приравненным к ним.



- Наши волонтеры расфасовали лекарства, и начали доставку один день назад. В каждом комплекте имеется все самое необходимое, начиная от маски, заканчивая жаропонижающими, а также средствами от кашля. В течении последующих дней, волонтеры полностью раздадут пакеты всем семьям, значившимся в списках. И они, как правило, обязательно будут соблюдать социальную дистанцию, - отметила руководитель штаба волонтеров Айгерим Жардемкызы.