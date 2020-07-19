Названы шесть форм COVID-19

Ученые Королевского колледжа Лондона выделили шесть основных форм заболевания, вызываемого коронавирусом. Эти данные они представили в исследовании, сообщает Ria.ru со ссылкой на Sky News.
Специалисты проанализировали данные о симптомах, которые наблюдались у 1600 пациентов в США и Великобритании. Выяснилось, что наличие определенных клинических проявлений болезни может указывать на тяжесть ее протекания в дальнейшем. В результате по показателям развития заболевания были выявлены шесть различных групп.
Первые три формы ученые охарактеризовали как условно легкие, поскольку в таких случаях только от 1,5% до 4,4% пациентов понадобилась респираторная поддержка. Среди симптомов первых двух "гриппоподобных" форм отмечаются головная боль, кашель, боль в горле и возможна потеря обоняния. При первой форме пациент также может испытывать мышечные боли и боли в груди. При второй форме у заболевшего появляется повышенная температура, хрипота и потеря аппетита. При третьей, "желудочно-кишечной" форме, коронавирус проявляется в основном в виде диареи и потери аппетита. Самая тяжелая, шестая форма, собирает множество симптомов, включая головную боль, потерю обоняния и аппетита, кашель, повышение температуры, хрипоту, боль в горле и груди, усталость, спутанность сознания, мышечные боли, одышку, диарею и боли в животе.
Отмечается, что более половины пациентов с шестым типом заболевания нуждаются в госпитализации, а среди заболевших с первой формой попадают в больницу всего 16 процентов. Специалисты утверждают, что выявление форм коронавируса станет прорывом в борьбе с эпидемией и поможет определить риски развития осложнений у пациентов.
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