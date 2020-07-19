Посетители ночного клуба набросились на журналистов в Караганде

Посетители ночного клуба набросились на журналистов и разбили оборудование в Караганде, передает корреспондент Tengrinews.kz.В Караганде 18 июля сотрудники полиции, акимата и СЭС совместно с журналистами провели рейд, в ходе которого обнаружили несколько заведений, нарушающих карантинный режим. В числе таких объектов оказался ночной клуб, расположенный на улице Ермекова. В нем в момент проверки находилось около двухсот человек. Большинство посетителей были без медицинских масок и не соблюдали дистанцию и другие ограничительные меры.Появление полиции и журналистов с камерами не понравилось большинству посетителей, которым едва перевалило за 18. Они стали поспешно покидать заведение, прикрывая руками лица. Многие из них находились в состоянии алкогольного опьянения."Там в основном была молодежь, явно 18-22 лет. Многие вели себя агрессивно. Препятствовали видеосъемке, выражались нецензурно. Один из подвыпивших парней кулаком разбил наше оборудование, еще один молодой человек толкнул меня. К сожалению, последний факт не был запечатлен на видео, так как я стояла немного дальше от операторов", - рассказала журналист информационного агенства Life09 Аяжан Кенесбек.Агрессивное поведение посетителей было запечатлено на видеокамеры операторов сразу нескольких каналов. Также журналисты стали свидетелями того, что находившиеся в помещении лица не подчинились законным требованиям сотрудников полиции."Все нарушители и арендаторы помещения были доставлены в ближайший отдел полиции. В отношении каждого доставленного были составлены протоколы об административных правонарушениях и они помещены в камеры временного задержания до принятия решения по делу судом. А факт повреждения имущества интернет портала Life09 зарегистрирован в дежурной части Михайловского ОП, подозреваемый - 21-летний житель города", - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.