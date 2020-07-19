Защитные средства, изготовленные казахстанскими заключёнными, заинтересовали ЕС

Изготовленные руками заключенных средства индивидуальной защиты, не только обеспечили нужд отечественных организаций, но и получили дополнительный спрос от международных организаций.



Международный центр по развитию миграционной политики Европейского союза в рамках спонсорской помощи осуществил заказ на поставку 150 защитных комплектов для передачи пограничным и таможенным службам Казахстана, сообщает zakon.kz.



Об этом сообщили в пресс-службе Комитета УИС МВД РК.



В связи со сложившейся ситуации многим предприятиям необходимо было переориентировать свою деятельность и развивать бизнес уже в условиях пандемии коронавируса.



В начале перепрофилирования швейных цехов нашей приоритетной задачей была обеспечить средствами индивидуальной защиты сотрудников органов внутренних дел, личного состава УИС которые несли службу на передовой, а также самих осужденных, находящихся в местах лишения свободы. За короткий срок РГП "Енбек" получило сертифицированное разрешение на изготовление так называемых средств индивидуальной защиты (масок многоразового использования, комбинезонов из водоотталкивающей ткани, а также изготовление защитных экранов) и приступило к работе, - отмечает начальник отдела республиканского государственного предприятия "Енбек" Алма Жунусова.

Более тысяч осужденных получили возможность трудоустроиться, тогда как, многие гражданские предприятия вынужденно приостановили производства в связи с чрезвычайным положением в стране. Заключенные к пошиву новых видов изделий адаптировались моментально, и в предельно сжатые сроки им удалось изготовить необходимое количество защитных средств (более 2 млн).



Средства индивидуальной защиты играют важную роль в обеспечении полной защиты сотрудников, несущих службу на передовой в борьбе с коронавирусом. Причем тюремные изделия по качеству ничем не уступают другим отечественным производителям. Изготовленные руками заключенных средства индивидуальной защиты, не только обеспечили нужд отечественных организаций, но и получили дополнительный спрос от международных организаций.