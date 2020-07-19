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Защитные средства, изготовленные казахстанскими заключёнными, заинтересовали ЕС

Просмотров:69 Опубликовано: Сегодня, 19:11
Защитные средства, изготовленные казахстанскими заключёнными, заинтересовали ЕС
Фото: zakon.kz
Изготовленные руками заключенных средства индивидуальной защиты, не только обеспечили нужд отечественных организаций, но и получили дополнительный спрос от международных организаций.

Международный центр по развитию миграционной политики Европейского союза в рамках спонсорской помощи осуществил заказ на поставку 150 защитных комплектов для передачи пограничным и таможенным службам Казахстана, сообщает zakon.kz.

Об этом сообщили в пресс-службе Комитета УИС МВД РК.

В связи со сложившейся ситуации многим предприятиям необходимо было переориентировать свою деятельность и развивать бизнес уже в условиях пандемии коронавируса.

В начале перепрофилирования швейных цехов нашей приоритетной задачей была обеспечить средствами индивидуальной защиты сотрудников органов внутренних дел, личного состава УИС которые несли службу на передовой, а также самих осужденных, находящихся в местах лишения свободы. За короткий срок РГП "Енбек" получило сертифицированное разрешение на изготовление так называемых средств индивидуальной защиты (масок многоразового использования, комбинезонов из водоотталкивающей ткани, а также изготовление защитных экранов) и приступило к работе, - отмечает начальник отдела республиканского государственного предприятия "Енбек" Алма Жунусова.
Более тысяч осужденных получили возможность трудоустроиться, тогда как, многие гражданские предприятия вынужденно приостановили производства в связи с чрезвычайным положением в стране. Заключенные к пошиву новых видов изделий адаптировались моментально, и в предельно сжатые сроки им удалось изготовить необходимое количество защитных средств (более 2 млн).

Средства индивидуальной защиты играют важную роль в обеспечении полной защиты сотрудников, несущих службу на передовой в борьбе с коронавирусом. Причем тюремные изделия по качеству ничем не уступают другим отечественным производителям. Изготовленные руками заключенных средства индивидуальной защиты, не только обеспечили нужд отечественных организаций, но и получили дополнительный спрос от международных организаций.


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 1 )

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 mer (Посетители) Сегодня, 19:22
Добыли нефть, продали за баксы, на них закупили материал, изготовили руками заключённых костюмы, экономика... А где выхлоп?
 
 

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